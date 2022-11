Santino el camino del mago, una disruptiva ópera con clown y acrobacias

Santino, el camino del mago es una disruptiva ópera que conserva elementos de este tradicional arte como la música de orquesta y cantantes, pero incorpora clown, acrobacias, danza, actos de magia, una orquesta en vivo que interactúa con los personajes y vocalistas que se alejan del bel canto, para quitarle solemnidad y acercar a chicos y grandes a la ópera de una manera lúdica.

“En cuanto a lo tradicional estamos usando una orquesta sinfónica, es música escrita en partitura tradicional, pero no suena a nada que se haya escuchado en otra ópera, porque utilicé técnicas de composición muy vanguardistas y contemporáneas. Es puramente acústica y orquestal. Además de que tenemos dos cantantes, pero que no llevan un canto tradicional operístico, no es nada que se parezca al bel canto, a la tradición operística que conocemos”, detalló ayer en conferencia de prensa Felipe Pérez Santiago, compositor de la música y director de la Vórtice Orquesta, agrupación que estará ejecutando las piezas en vivo y arriba del escenario, no en el foso como se habitúa.

La puesta en escena incluye actos de arte circense. Fotos Cortesía: Emiliano Cárdenas

Para los cantantes es una propuesta que en lo vocal les permite experimentar con su voz, algo que impresionará al público.

“Las voces operísticas tienen mucho vibrato, están impostadas, pero ni Juan Pablo (tenor) ni yo somos de la escuela clásica, tenemos bases técnicas, pero venimos de otras rutas. Lo que más me gusta de esta ópera es que Felipe vio nuestras posibilidades vocales y escribió pensando en ellas.

“Es un poco dramática la manera en que abordamos la parte vocal, escuchas muchos sonidos, Juan Pablo es un cantante experimental, hace muchos efectos vocales que te preguntas, ¿a poco esa persona puede hacer ese sonido?, es lo bello de esta ópera. Siento que me voy a lanzar de un edificio y de pronto caigo a una parte en donde no pasó nada, me siento segura en la parte vocal, pero antes me tengo que lanzar al vacío para experimentarlo”, apuntó la soprano Jenny Beaujean, quien junto con el tenor Juan Pablo Villa, cantan las piezas de la obra, pero con un idioma inventado.

Para que Santino deje de ser un personaje ordinario y pueda recuperar su magia, debe conocerse y ser capaz de lograr sus deseos. Less lo impulsa a ese viaje interior

Emiliano Cárdenas, Director de escena

La puesta en escena cuenta la historia de Santino, un personaje que pierde su magia de niño y debe viajar al Arroyo de la Eternidad para recuperarla; sin embargo, en este viaje se encuentra con lo más oscuro de su ser y debe enfrentarse a eso. Es interpretado por Emiliano Cárdenas, director de escena y escritor del guion.

“Se basa en algunos viajes por algunas ciudades del mundo en el que lo medieval está presente, estos personajes conviven en un tema vital, la responsabilidad de desarrollar nuestra propia magia en nuestro propio universo, porque los límites no son sólo para reconocerte sino para caminar tus lados frágiles. Van a pasar un momento muy poético, que no sólo le habla a su niño o niña interior, sino al ser humano en su vida cotidiana”, compartió Cárdenas.

El montaje incorpora actos de magia a cargo de Adrián Fox, quien echará mano también de efectos especiales con fuego, viento y humo. Este aspecto también hace que esta ópera no sea convencional, resaltó Cárdenas.

La cantante Jenny Beaujean interpreta a la maga Less. Fotos Cortesía: Emiliano Cárdenas

“A veces la gente se asusta cuando escucha el término ópera, dice es para grandes, para viejos, para gente rica, para conocedores. Tiene este estigma de ser superelitista, y lo ha sido, pero afortunadamente se ha abierto mucho más a la gente y Santino no es hecho para una élite, para conocedores, para gente rica, para músicos, al contrario, es para toda la familia, para que las infancias se diviertan, griten. Es un buen comienzo para quienes nunca hayan visto una orquesta en vivo o una ópera”, apuntó Pérez Santiago.

La ópera clown se presenta el próximo 18 de diciembre en el Teatro Metropólitan, a las 17:00 horas. El elenco lo completan Villa como Razh, Beaujean como la maga Less, Tlathui Maza como Daco, Ulises Martínez como Vitorino, Pérez Santiago como Almo y la artista circense Marlene Solano como el hada Diana.