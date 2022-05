Socorro Venegas comparte el sombrío proceso del duelo

Socorro Venegas (San Luis Potosí, 1972) encontró un cuaderno que había escrito hace 23 años tras la muerte de su primer esposo y se lo mostró a Juan Casamayor, director editorial de Páginas de Espuma, quien la conminó a publicarlo inmediatamente, así nació Ceniza roja (Colección Voces /Literatura, Páginas de Espuma, 2022): bitácora de evocaciones de una mujer enfrentada al dolor de la pérdida arropada en el ánimo de la sobrevivencia, quien ha visto el deceso del hombre amado entre sus brazos.

La autora del celebrado volumen de cuentos La memoria donde ardía (2019) entrega una suerte de diario arropado por una cautelosa mirada poética en que improntas de recordaciones van tejiendo el brumoso proceso del duelo en oscilaciones del acaso de la espera y la búsqueda de la esperanza en la soledad escrita. La franqueza atraviesa las espirales del quebranto en estos folios en consonancias de una música callada —enmudecida, frágil, huérfana— en las gradaciones de unas “noches frías, metálicas” pulsadas por la ausencia del ser querido.

“Doy a conocer este libro porque creo que puede acompañar a muchos, siento que puede ser un paliativo para otros envueltos en lo mismo. Me hubiera gustado tropezarme con un texto como éste, alejado de la ficción en una suerte de confidencia, de diálogo con ese oscuro resplandor de la pérdida. En otros relatos anteriores ya había hecho referencia a esta muerte. Pero, ahora muestro la experiencia tal y cómo la viví: no entra en la categoría de autoficción, yo escribía sin ningún afán literario, sólo lo hacía con el designio de la sobrevivencia”, expresó en conversación con La Razón Socorro Venegas, autora también de La noche será negra y blanca, Premio Nacional de Novela Ópera Prima Carlos Fuentes 2004.

A través de metáforas visuales retrata el estado de ánimo de la protagonista. Ilustraciones•Gabriel Pacheco / Páginas de Espuma

¿Índices de un conjuro necesario? Hay algo de exorcismo en estas páginas. Lo publico para compartirlo y también para tomar distancia. Creo que ya no queda nada pendiente. Ahora me doy cuenta que en esas palabras que me parecían ajenas hay algo que reconozco como mío. Aquí está la médula de la experiencia que viví, tras la inesperada muerte de mi primera pareja.

En otros relatos anteriores ya había hecho referencia a esta muerte. Pero, ahora muestro la experiencia tal y cómo la viví: no entra en la autoficción, yo escribía sin ningún afán literario Socorro Venegas, Escritora

¿La poesía se impone a la hora de suscribir el duelo? ¿Género propicio para las madejas del dolor? He sido una ferviente lectora de poesía. Mis inicios literarios se enmarcan en la poesía. La respiración poética de este diario brotó de manera espontánea, la intención era comunicar lo que sentía, no buscaba metáforas ni efectos líricos. Quería contar lo que me pasaba, y a pesar de los entramados líricos creía que lo escrito estaba truncado en el sentido de una mirada suspensa, inacabada.

¿Fragmentos imbuidos en atmósferas aforísticas adyacentes a Juarroz, Porchia o Cioran? Tres autores que leo con frecuencia. El aforismo tiene la propiedad del relámpago incisivo en la franja de la belleza y de la verdad. También hay aquí ecos de René Char, Banville, Baricco o Wim Wenders.

Gabriel Pacheco representa la atmósfera que la autora describe en el diario. Ilustraciones•Gabriel Pacheco / Páginas de Espuma

¿Existe el sueño hondo de los desposeídos? Ella en su viudez es una desposeída. Escribe que podrá dormir en ese sueño pues no es dueña de nada, sino sólo del campo de su herida.

¿Este diario es testimonio de una soledad escrita? Es un diario donde una mujer respira el aroma de incienso para asustar a sus demonios y a los extraños. Sí, es la ‘soledad escrita’ que la asedia mientras tiene la sensación de haber palpado un rostro en la oscuridad.

Monte Albán, Mitla, Oaxaca y la aparición de Mario: ¿Alegorías de sol, muerte y deseo? Esa visita a Oaxaca es significativa para ella; Monte Albán es la luz; Mitla es la muerte. Ella quiere amar otra vez. Sentirse deseada. Cuando Mario la abraza, se siente tocada con deseo.

¿Cómo fue el trabajo con el ilustrador Gabriel Pacheco? Total libertad, tanto mía como de la editorial. No quise que me enviara bocetos previos ni nada de eso. Creo que plasma con exactitud e imaginación tentadora esos alaridos en adagio de sonata que brotan del diario. Es una puntual lectura gráfica del cuaderno.

9 DE OCTUBRE

​Socorro Venegas

El silencio enciende su cuerpo junto al mío. Ardemos.

O es este sol que como un mar engañosos viene y va sin piedad sobe mi cabeza.

Andar en el desierto, donde el agua escasea y también el amor.

Qué extraño es comenzar el camino, avanzar porque sí, inerte y móvil al mismo tiempo. Escribir entre dunas.

Un diario. Si fuera capaz, escribiría poemas. En cambio explico, describo. Me siento pobre.

Mis ojos hurgan en la arena. Es angustiante no reconocer mis propias huellas. ¿De dónde he venido?

¿Y si me voy y nunca vuelvo? (…)

FRARGMENTO TOMADO DEL LIBRO



Autora: Socorro Venegas

Género: Diario/Poesía

Editorial: Páginas de Espuma, 2022 Ceniza roja

Ceniza roja