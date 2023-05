¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 19 al 21 de mayo?

Mayo entra en su segunda mitad con lluvias, brisas y calores imprevistos. El Popocatépetl respira y la ceniza llega a algunos poblados del estado de Puebla. En la capital del país, en diferentes alcaldías, varios microsismos han alertado a la población. Continúan los festejos que tributan a las madres. Los maestros celebran su día con afectivos homenajes de sus alumnos y reciben la noticia de un aumento salarial de 8.2 por ciento. La Ciudad de México sigue activa en sus diligencias sociales, económicas, políticas y culturales. Aquí sugerimos algunos eventos artísticos que pueden disfrutarse durante este fin de semana con la familia y amigos.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin de semana?



New York All Stars presenta a Alexa Tarantino

NY Jazz All Stars by DeQuinta Producciones en colaboración con Jazz at Lincoln Center trae a El Cantoral en la Ciudad de México el mejor ciclo de conciertos con los artistas de jazz más talentosos del mundo seleccionados especialmente para este evento junto a Jazz at Lincoln Center. Concierto de Alexa Tarantino, miembro de la Jazz at Lincoln Center Orchestra. Ejecutante del saxofón alto y virtuosa también de otros instrumentos de aliento, compositora, arreglista y docente. Estará acompañada por Steven Feifke, piano; Dan Chmielinski, bajo; y Luther Allison, batería.

Clase Magistral . Actividad gratuita previa a cada uno de los conciertos del programa. Grupos de jazz mexicanos serán invitados a presentar su trabajo de cara a los maestros neoyorquinos, quienes harán observaciones respecto a su ejecución, todo ello frente al público que saldrá aún más enriquecido luego de presenciar en tiempo real la dinámica de una clase maestra y de acercarse —desde un ángulo en el que muy pocas veces tenemos ocasión de colocarnos— a la complejidad de esta maravillosa música.

Dónde: Sala Cantoral. Puente Xoco. Puerta A. Colonia Xoco, Benito Juárez, CDMX

Cuándo: sábado, 20 de mayo, 2013

Horario: 20:30 horas (Concierto) / 17:00 horas (Clase magistral gratuita)

Boleto: 650, 750 y 850 pesos (de acuerdo a la ubicación de la butaca)

Alexa Tarantino en el New York All Stars. Foto: Especial

Feria del Libro Neza 2023

Feria del Libro Neza 2023, bajo el lema Los Libros tienen la Palabra, en el marco de la conmemoración del 60 aniversario de fundación de Nezahualcóyotl y con la finalidad de fomentar la lectura, la cultura y la educación. Más de 80 stands, más de 200 sellos editoriales y con la participación de más de 40 escritores, poetas, cuentacuentos, y músicos.

La Feria del Libro de Nezahualcóyotl es la más importante en su tipo en el Valle de México, tanto por el número de asistentes que llega a ser más de 50 mil, como por la cantidad y calidad de escritores, periodistas, cuentacuentos y músicos que se presentan, además de que se ofrecen libros a muy bajo costo, para todos los gustos y para todos los bolsillos.

Las actividades son gratuitas y de entrada libre : los habitantes de Nezahualcóyotl tienen la posibilidad de acercarse a la literatura, el teatro, la música y la cultura en general.

Dónde: Explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl

Cuándo: hasta el domingo 21 de mayo, 2023

Horario: de 10:00 a 21:00 horas

Entrada gratuita

La Feria del Libro Nezahualcóyotl 2023 será en la explanada del Palacio Municipal. Foto: Especial

Yucatán Expone en el Zócalo

Yucatán Expone: escaparate principal de la oferta económica y cultural del estado en todo el país. Buscamos mostrar el dinamismo y la riqueza de una entidad que crece, busca alianzas, se transforma y vive sus tradiciones, muestra de un pedacito del territorio yucateco para compartir todo su esplendor de la tradición y el sabor de Yucatán. Invitación abierta a disfrutar de los platillos típicos, los dulces, antojitos y las salsas más picantes; conocer el trabajo de nuestros artesanos, productores e industriales, admirar los bordados, los textiles, las artesanías y bailar jarana.

En esta primera edición en el Zócalo Capitalino, la muestra reunirá a 278 micro, pequeñas y medianas empresas yucatecas, provenientes de municipios como Izamal, Tekit, Ticul, Teabo, Tixkokob, Umán, Sinanché, Xocchel, Muna, Progreso, Valladolid, Celestún, Halachó y Mérida.

Dónde: Explanada del Zócalo de la CDMX

Cuando: hasta el domingo, 21 de mayo, 2023

Horario: de 10:00 a 20:00 horas / Entrada gratuita

Yucatán Foto: Especial

Actividades finales del 80 Aniversario del Colegio Nacional

Concluyen las actividades del 80 Aniversario del Colegio Nacional.

Viernes 19 de mayo, 2023. 18:00 horas: Inauguración de la exposición OFRENDAS OCULTAS de Fernando Aceves Humana.

Sábado 20 de mayo, 2023. De 11:00 a 16:00 horas: Talleres artísticos para niños

Domingo, 21 de mayo, 2023. 12:00 horas: Concierto conmemorativo. Los compositores de El Colegio Nacional. Tambuco. Sede: Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Justo Sierra 16. Centro Histórico. CDMX

No te pierdas el concierto conmemorativo. Foto: Especial

Arnaldo Coen. Reflejo de lo invisible

Reflejo de lo invisible, exposición en el Museo de Arte Moderno (MAM): homenaje a Arnaldo Coen (Ciudad de México, 1940), uno de los integrantes destacados de la Generación de La Ruptura. Selección de 300 piezas que testimonian la significativa trayectoria del artista y de su trabajo experimental. Instalación que recoge varios momentos de su obra plástica, complementados con su archivo personal, fotografías, esculturas y libros.

Cuatro ejes temáticos : visión lúdica, aproximaciones al cuerpo, series y transformaciones, trabajo pictórico ligado a la ficción con un manejo de las texturas de manera intuitiva en una faena que va del expresionismo abstracto -inspirado en Paolo Uccello- hasta el expresionismo fantástico sin soslayar la experimentación con figuras geométricas.

Dónde: Museo de Arte Moderno, Reforma, Bosque Chapultepec. CDMX

Cuándo: hasta el 17 de septiembre, 2023

Horario: de martes a domingo. 10:00 a 17:30 horas

Aniversario del Colegio Nacional Foto: Especial

Musica UNAM. Cepromusic | Foco Ligeti

El Ensamble Cepromusic, bajo la dirección de José Luis Castillo, se presenta en la Sala Nezahualcóyotl, en la segunda de cuatro colaboraciones entre la UNAM y el INBAL en torno al centenario natalicio de György Ligeti.

Sala Nezahualcóyotl: viernes 19 de mayo, 20:00 horas

Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata Foto: Especial

Música de cámara | Cátedra Márquez



En este concierto se estrenarán tres obras, creadas por jóvenes que participan en la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición Musical en 2023. Las composiciones exploran la violencia desde distintas perspectivas.

Auditorio del MUAC: sábado 20 de mayo, 12:00 horas

OFUNAM | Segunda temporada 2023 | Programa 5



La Orquesta Filarmónica de la UNAM, con Ludwig Carrasco como director huésped, presenta dos obras con la temática de guerra: Plegaria por Ucrania, compuesta por Valentín Silvestrov y la Sinfonía núm. 7, Leningrado de Dimitri Shostakóvich.

Sala Nezahualcóyotl: sábado 20 de mayo, 20:00 horas; domingo 21 de mayo, 12:00 horas

OJUEM | Segunda temporada 2023 | Programa 3



La Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata interpretará el Concierto para piano núm. 11 de Haydn, con el pianista Mijail Hallak; las Marchas de duelo y de ira de Arturo Márquez y la Sinfonía núm. 1 Ensueños de invierno de Chaikovski.

Sala Nezahualcóyotl: domingo 21 de mayo, 18:00 horas

Jazz y Gastronomía

Programación de fin de semana del Centro Cultural y gastronómico El Convite. Despliegue de música que parte del jazz con dialogo con lo popular mexicano, lo afrocubano, el tango, el funk, el pop, lo urbano, lo electrónico y lo experimental. Espacio de encuentro de creadores de diferentes disciplinas (teatro, literatura, artes plásticas, danza, cine, fotografía...) en una propuesta significativa de las tendencias contemporánea del arte mexicano y del resto del mundo. Oferta de suculentos platillos del chef Alberto Aguilar, programación musical de Edgardo Aguilar y relaciones públicas de Celina Aguila.

Viernes de Cena y #jazzgourmet en El Convite

Héctor Infanzón Trío. Con Ivan Barrera y Enrique Nativitas

Viernes 19 de mayo, 2023. 20:00 horas

(Cuota de recuperación: 100 pesos)

Sábado de Comida y #jazzgourmet en El Convite

Gabriel Puentes + Juanjo Gómez

Sábado 20 de mayo, 2023. 15:00 horas

Sábado de Cena y #jazzgourmet en El Convite

Diego Maroto Trio

Sábado, 20 de mayo, 2023. 20:00 horas

Dónde: El Convite. Ajusco 79 Bis. Colonia Portales Sur. CDMX

Entrada libre

Jazz y Gastronomía Foto: Especial

