¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 25 al 27 de agosto?

Último fin de semana de un agosto marcado por la inconstancia y la liviandad, entre amagos de calor y lluvias imprevistas. Fin de las vacaciones escolares con un regreso a clases de millones de estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria. Debate por los libros de textos gratuitos, que al parecer va por el camino de la resolución. La Ciudad de México sigue recibiendo a cientos de turistas extranjeros. Sugerimos aquí algunas actividades culturales y artísticas que la capital ofrece para el disfrute este fin de semana con la familia y amigos.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX?

1. Ciclo Canción Política del FCE. Concierto de Paco Barrios

En el marco del ciclo Canción Política, que organiza el Fondo de Cultura Económica (FCE), toca el turno a la presentación de Paco Barrios El Mastuerzo, trovador originario de Tulancingo, Hidalgo.

Inició carrera en 1976, como vocalista, baterista y percusionista con el grupo Los Nakos. Posteriormente se integró a distintas agrupaciones y colectivos críticos al gobierno. En 1983 conformó Botellita de Jerez, Junto con Armando Vega Gil y Sergio Arau, para más adelante iniciar su carrera en solitario con sus propias composiciones, acompañado por una guitarra.

Su estilo implica activismo social comparable al de Rodrigo González : debido a esa acción dentro del ámbito de las causas sociales y la contracultura, su propuesta se ubica en las modalidades de la canción protesta y la trova. El mastuerzo también ha tenido presencia en radio, televisión y cine, como actor y conductor.

Dónde: Librería Octavio Paz del FCE. Miguel Ángel de Quevedo 115. Colonia Chimalistac. Alcaldía Álvaro Obregón. CDMX

Cuándo: Viernes, 25 de agosto, 2023

Horario: 19:00 horas

Entrada Libre

Concierto de Paco Barrios. Foto: Especial

2. Lectura del actor Juan Ignacio Aranda del libro Seguir tus pasos, de Alicia Molina

Con la lectura del libro Seguir tus pasos, de la escritora Alicia Molina, a cargo del actor Juan Ignacio Aranda, se presentará una nueva sesión del ciclo de lectura en voz alta ¿Quieres que te lo lea otra vez?, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Ciclo dedicado a niñas, niños y adolescentes, con el propósito de que puedan conocer a autoras y autores mexicanos y acercarse de una forma lúdica y divertida a la lectura y a los libros.

Evento literario en que los asistentes podrán escuchar en voz Juan Ignacio Aranda la historia de Raúl, quien decide ir en busca de sus padres secuestrados por la leva, en medio de la cruenta Revolución. Él sólo desea una cosa: reunir a su familia. Así, su aventurado recorrido por distintos estados del país y diversas facciones de la lucha armada le permitirá estrechar lazos entrañables y, asimismo, conocer y edificar su propia historia.

Alicia Molina, quien estará presente en la lectura, es una escritora mexicana de libros infantiles y juveniles con una amplia trayectoria, además de comunicóloga, guionista e investigadora en televisión educativa.

Dónde: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Juárez y Eje Central. CDMX

Cuándo: sábado, 26 de agosto, 2023

Horario: 12:00 Hora

Entrada Libre

Juan Ignacio Aranda. Foto: Especial

3. Tarde de Danzón en Los Pinos

El Sistema Creación de la Secretaría de Cultura invita al público en general a una tarde de baile, con el concierto Jóvenes Rescatando el Danzón, que ofrecerá la Danzonera Arbé, agrupación que forma parte de la vertiente Músicos Tradicionales Mexicanos; los asistentes podrán disfrutar de un programa en el que se interpretarán piezas inéditas de compositores oaxaqueños: Ofelia y Silvia, de Jaime Allende Cuevas, y Rossana Aymar, de Eliel Saúl Vargas Carrillo. Complemento con la ejecución de reconocidas piezas de los años 40/50: Zacatlán, de Pedro Escobedo Hernández; Juárez, de Esteban Alfonzo García; Elodia y Chimalhuacán, de Carlos Campos Arreola; Blanca Estela y Champotón, de José Emilio Bocos Rosado; Rigoletito, de Consejo Valiente Robert Acerina; y Puertorriqueña, de Dámaso Pérez Prado.

Danzonera Arbé está conformada por jóvenes de entre 23 y 33 años que comenzaron este proyecto en 2020 con el objetivo de salvaguardar y difundir el género del danzón. Beneficiaria de la vertiente Músicos Tradicionales Mexicanos (MTM), ha logrado no solo innovar en la interpretación del género del danzón, sino también hacer una labor social enfocada en las personas vulnerables de la tercera edad , pues su proyecto seleccionado por MTM consiste en colaborar con casas hogar, asilos y asociaciones civiles, para llevar su música a personas que quizá no pueden pagar un boleto para un espectáculo, no tienen la posibilidad de desplazarse o no tienen el hábito del consumo cultural.

Dónde: Plaza Francisco I. Madero del Complejo Cultural Los Pinos.

Cuándo: Sábado, 26 de agosto, 2023

Horario: 14:00 horas

Entrada libre

Danzonera Arbé Foto: Especial

4. VIII Festival Mundial del Bolero

El Festival Mundial del Bolero es la más destacada celebración internacional del romanticismo latinoamericano que se desarrolla en tres días de conciertos que cuentan con la participación de más de treinta artistas en escena en cada programa y la presencia de más de quince países, bajo la dirección artística de Rodrigo de la Cadena. Este año está dedicado a Los Dandy's (viernes), al compositor Martín Urieta (sábado) y a la cantante Aranza (domingo). Encuentro que es una oportunidad de disfrutar del repertorio más importante de la época sonora de oro del género hasta la actualidad.

Dónde: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Donceles 36, Centro Histórico. CDMX

Cuándo: viernes, 25 de agosto, 19:00 horas; sábado, 26 de agosto, 18:00 horas; y domingo, 27 de agosto, 18:00 horas

Boleto: Luneta, 990 pesos; Primer Piso Central, 850 pesos; Primer Piso Lateral, 550 pesos; Anfiteatro, 350 pesos; Galería, 250 pesos

VIII Festival Mundial del Bolero. Foto: Especial

5. Jazz y Gastronomía Gourmet

El Centro Cultural El Convite anuncia el programa de conciertos para este fin de semana. Oferta de platillos dentro de la creatividad culinaria gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el sugerente imaginario del chef Alberto Aguilar, quien recomienda los imperdibles los Chiles en Nogada. Programación musical de Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

Viernes 25, 20:00 horas: Lisa Belikova cuarteto

Uri Cisneros, teclado; Xinto Stevenz, jarana; Josafath Larios Vitela, percusiones.

(Cuota de recuperación: 100 pesos)

Sábado 26, 15:00 horas. Carolina Mercado Trío. Alonso Umaña, batería. Saúl Ojeda, contrabajo.

Sábado 26, 20:00 horas. Laura Koestinger y el club del algodón. Hugo Leyva, sax. Agustín Reina, bajo. Laura Montiel, piano. Rafa Berrueta, batería.

(Cuota de recuperación: 100 pesos)

Dónde: El Convite. Ajusco 79, bis. Colonia Portales Sur. CDMX

Jazz y Gastronomía Gourmet. Foto: Especial

6. Sin fecha de caducidad. Danza

En el marco de la temporada Consagrados del Teatro de la Danza Guillermina Bravo, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Danza (CND), la agrupación Mezquite Danza Contemporánea ofrecerá cuatro funciones para conmemoran cinco lustros de trayectoria artística. La compañía fundada y dirigida por Jaime Hinojosa, procedente de Torreón, Coahuila, ofrecerá cinco coreografías que sintetizan quiénes son los miembros de la agrupación, así como cuál es su sello dentro de su andar dancístico.

Los espectadores podrán disfrutar de piezas cuya poética artística la define un marcado humanismo alejado de apariencias superfluas. El programa está integrado por las coreografías Canicular, de Jaime Hinojosa; Lo que mi oído toca se convierte en silencio, de Mizraim Araujo; De la contemplación solitaria, de Alam Sarmiento; Solo para mujer sola, de Jaime Hinojosa; así como Sextante, de Sara Ovalle.

Donde: Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque. Reforma y Campo Marte. CDMX

Cuando: hasta el 27 de agosto, 2023

Horario: 18:00 horas

Boleto: 88 pesos

Sin fecha de caducidad. Danza Foto: Especial

7. Concierto de La Mancha Cuarteto

La Mancha Cuarteto está formado por músicos de jazz de Francia y México (Clara Sinou, violín; Alex Daniel, acordeón; Héctor Luna, guitarra; Leo Cortés, contrabajo) con el deseo de invitar a los oyentes a un viaje sonoro entre las músicas de ambos países . Por ello, el grupo toca arreglos originales con una sutil mezcla en que se encuentran el jazz manouche, la canción francesa, el son huasteco, el son jarocho, la cumbia y el bolero mexicano, conjuntamente con el jazz tradicional de Nueva Orleans y la música balcánica. Desde su creación en 2021, el grupo se ha presentado en el Zinco Jazz Club, el Museo Rufino Tamayo, JazzAtlán, Casa Franca, Parker&Lenox y El Convite, entre otros recintos musicales. Presentación del fonograma debut, La Mancha Cuarteto: mezcla sutil de jazz manouche y de canción francesa empalmado con sonoridades de la música mexicana (son huasteco, bolero...) y cumbia.

Dónde: Fundación Sebastián. Avenida Patriotismo 304. Colonia San Pedro de los Pino. CDMX

Cuando: sábado, 26 de agosto, 2023

Horario: 20:00 horas

Boleto: 200 pesos

Concierto de La Mancha Cuarteto. Foto: Especial

8. El ciclo ¡Leo… luego existo! recuerda el aniversario luctuoso de Víctor Hugo Rascón Banda

Ciclo de lectura en voz alta ¡Leo… luego existo!, actividad que se realiza en el marco del 15 aniversario luctuoso de Víctor Hugo Rascón Banda y los 20 años del estreno de DeSazón con el elenco original, puesta en escena de repertorio de la Compañía Nacional de Teatro sobre el montaje original de José Caballero y Alejandro Luna. Participan las actrices de número de la CNT: Julieta Egurrola, Angelina Peláez y Luisa Huertas (por orden de aparición).

DeSazón: texto escrito por Víctor Hugo Rascón Banda sobre tres mujeres chihuahuenses que cocinan sus recuerdos para el espectador. Unidos los ingredientes con esos sabores tan chihuahuenses, se da cuenta de la vida de estas tres sobrevivientes de la soledad, la marginación, el arrojo y la convicción. María Müller, menonita; Consuelo Armenta, mujer de la sierra de Chihuahua, y Amanda Campos, vestida con ropa tarahumara, comparten lo que ha sido su vida en una tierra donde las fronteras de la religión, el idioma, el narcotráfico y la guerrilla, se levantan como muros de granito, mientras ellas encuentran la manera de seguir adelante.

Donde: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Juárez y Eje Central. CDMX

Cuando: Domingo, 27 de agosto, 2023

Horario: 12:00 horas

Entrada libre

El ciclo ¡Leo… luego existo! recuerda el aniversario luctuoso de Víctor Hugo Rascón Banda Foto: Especial

