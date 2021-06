Soprano María Katzarava impulsa a artistas con nueva escuela de ópera en México

La célebre soprano María Katzarava, a través de su estudio y en alianza con la Escuela Superior de Música Fausto de Andrés Aguirre (ESMUFAA), ofrecerá estudios especializados, con validez oficial, para estudiantes y creadores de diversas disciplinas del quehacer operístico. Una de las finalidades es exportar talentos mexicanos del mayor nivel a otros países del mundo.

La iniciativa, que nace a raíz de un convenio con la escuela ubicada en Cholula, Puebla, pretende apoyar a estudiantes y creadores emergentes, que se ven obligados a dejar trunca su educación formal. La idea es que se sigan capacitando y puedan tener mejores oportunidades de trabajo o incluso postular a una beca.

“Bajo el modelo de una plataforma en línea, los interesados tendrán acceso a cursos en la disciplina de su elección, con valor curricular y reconocimiento oficial, o en su caso, podrán titularse en las licenciaturas en Música o Musicología que ofrece la ESMUFAA, con el aval de la Secretaría de Educación Pública (SEP)”, se detalló a través de un comunicado.

El director de la ESMUFAA, Jorge Aguirre, explicó que mediante este convenio los alumnos del Studio Katzarava que participen serán a la vez estudiantes de la escuela.

“A cada uno se le hará un diagnóstico individual y se le propondrá un plan de trabajo, según estudios previos, alternativos y cursos, a través de opiniones técnicas”, señaló Aguirre.

Otro distintivo de esta iniciativa, detalló Negrete, es que se abordará la ópera como un hecho artístico complejo en el que, además de cantantes, participan pianistas repasadores, compositores, directores de escena, libretistas y diseñadores escénicos; incluso investigadores y críticos.

“En el mundo operístico actual hay una exigencia enorme de que los intérpretes no sólo canten y actúen bien, si no de que su formación intelectual como artistas les permita ser creadores: que no sólo sean alguien que sabe interpretar una partitura, si no que sepa recrearla”, puntualizó.

Los cursos responderán a estándares internacionales, para lo cual la planta docente estará integrada por prestigiados profesores de diversas latitudes y figuras artísticas de talla mundial, como la propia María Katzarava o la soprano chilena Verónica Villarroel.

La firma de este convenio es sólo el primer paso de esta iniciativa conjunta para innovar en la formación de los artistas que demanda el arte operístico, pues se está preparando la Maestría en Ópera Mexicana, que se dará a conocer próximamente.

En el marco de este lanzamiento, el director de ESMUFAA anunció que habrá un programa de becas del 50 por ciento en las mensualidades de la escuela para los interesados que se inscriban en el mes de junio.

AG