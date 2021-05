Susana Alexander invita a un encuentro con la risa en “Locos por el té”

La actriz Susana Alexander, invita al público a tener un encuentro con la risa en la función de streaming de la famosa comedia “Locos por el té”, una obra que aborda la historia de una compañía de teatro que está preparando un montaje, pero todo sale mal.

“La gente se va a reír de principio a fin, lo vivimos hace cinco años cuando se montó la obra, que es muy chistosa, es blanca y familiar completamente. Es teatro dentro del teatro, una compañía que está ensayando un montaje y desafortunadamente hay un actor que es nuevo, muy joven, que es el hijo de un productor y que echa todo a perder, no queda más que aguantarlo”, detalló la actriz Susana Alexander, una de las protagonistas de la puesta en escena.

Alexander destacó que la puesta en escena refleja lo que muchas veces viven los directores y actores al montar una obra. “Muchas veces nos ha pasado, las cosas no ocurren como debieran salir, el público nunca se entera, siempre alguien salva la situación y salimos adelante”, dijo.

“Locos por el té” es una comedia producida por Morris Gilbert y cuenta con un elenco conformado por Juan Ignacio Aranda, Ulises de la Torre, Jack Duarte, Gustavo Egelhaaf, Claudia Nin, Ricardo Maza, Julio César Luna, Paola Mingüer y Cecilia Romo, esta última falleció por COVID 19, ello la función es también un homenaje para recordar su legado.

La función vía streaming es este 15 de mayo, a las 20:30 horas, por un costo de 259 pesos. Los accesos pueden adquirirse en Ticketmaster.

“Este sábado tendrán un encuentro con la risa. Hace cinco años, cuando montamos la obra, la risa de la gente era tan extraordinaria, la gente más jetona, que llega al teatro de mal humor, hasta ésa acababa sacando la carcajada, no se para de reír, esto es maravilloso para un momento de pandemia como éste”, resaltó.

Susana Alexander, la reina del streaming

Para Susana Alexander los cambios que ha traído la pandemia de COVID-19 en las artes y espectáculos han sido positivos, pues afirmó que se ha adaptado al formato del streaming y que de ahí no se moverá porque ha aprendido a producir sus propios montajes.

“Soy la reina de streaming, no he parado de sacar obras todo el año y lo que me falta, he hecho espectáculos unipersonales, es una maravilla. El pasado 8 de mayo en Roma me estaban viendo, por eso de aquí no me pienso salir”, señaló.

