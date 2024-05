"Por temor a que cantemos libres", una opción teatral sobre los encierros de las mujeres

A partir de 30 relatos de mujeres de la Nueva España que estuvieron encerradas en el depósito de esposas al enfrentarse a juicios de divorcio eclesiástico, la puesta en escena Por temor a que cantemos libres aborda las prisiones físicas y simbólicas que se siguen viviendo.

El unipersonal de Lizeth Rondero, que presenta la compañía Teatro de los Sótanos se centra en estas historias de encierro y discriminación de mujeres que desafiaron las normas sociales y quedaron presas en prisiones, conventos, tribunales o casas paternas.

“Quise que cada una de las historias tuviera una característica particular, las anécdotas de estas mujeres compartían una suerte de esperanza, no terminaban mal, eso me parece interesante, porque no tienen que ser agentes trágicos, no tienen por qué ser silenciadas o desaparecer. La perspectiva de género nos permite ver que podemos continuar con nuestras vidas, pero no de manera trágica”, comentó en entrevista con La Razón Lizeth Rondero.

La protagonista de la obra de teatro dio con estas historias cuando investigaba “cómo se construye ser mujer en México, a nivel de ideario, era acercarme a los feminismos latinoamericanos, alejarme de este feminismo total, europeo, americano, que son más globales…. Se me abrió un panorama infinito de conocimiento de la historia”, aseguró.

A través de las historias de estas mujeres pudo reflexionar sobre los encierros actuales, como el ideal de “súpermujer” que se ha impulsado desde los años 70.

“Uno de los encierros más modernos y nos atraviesa a todas es el de la súpermujer, la que se salió a trabajar, que quiere tenerlo todo, tener una carrera, ser líder económica en su casa, quiere tener hijos, ser exitosa, tener prestigio, es una exigencia que no viene de la sociedad sino de una misma; hemos encontrando unas nuevas prisiones, una mujer maravilla que todo lo hace; mi madre dice nos encerramos al salir a trabajar, no sólo trabajamos afuera sino también en casa”, apuntó.

Dijo que fue necesario mirar al pasado para entender lo que ocurre en el presente. “No terminamos de solucionar el problema, algunos casos los exploramos en la actualidad, el encierro simbólico que atravesó a la panadera de la nueva España lo está viviendo una panadera en la actualidad”, señaló.

Por temor a que cantemos libres, ganadora del premio a Mejor Espectáculo de Cabaret en los Premios Metropolitanos de Teatro 2022 se presenta hasta el 5 de mayo en el Teatro María Tereza Montoya, el viernes a las 20:00 horas, el sábado a las 19:00 y el domingo a las 18:00 horas. Continuará su temporada en la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque, del 9 al 12 de este mismo mes, en los mismos horarios.

