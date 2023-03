Vacío legal detiene nuevas publicaciones de Octavio Paz

Acasi cinco años del fallecimiento de Marie-José Tramini, viuda de Octavio Paz, un vacío legal ha impedido que se publiquen traducciones o libros del poeta ya que no se ha establecido quién o qué instancia es la encargada de dar las autorizaciones, aseguró en entrevista con La Razón Anthony Stanton, especialista quien se ha dedicado a estudiar al autor de El laberinto de la soledad.

“Sí ha sido un problema en los últimos años, recibo constantemente solicitudes, preguntas de editores, traductores, colegas de otros países que quieren publicar libros o nuevas traducciones y no saben cómo proceder, antes podía otorgar el permiso Marie-José, es un problema bastante serio, espero se pueda resolver”, afirmó Stanton, autor de Las primeras voces del poeta Octavio Paz.

El especialista, quien convivió durante 20 años con el Premio Nobel de Literatura, señaló que ninguna editorial extranjera se ha atrevido a publicar por temor a una demanda.

“Como saben que estuve cerca de él y su viuda me han pedido información y han decidido no publicar, por ejemplo, nuevas traducciones de sus obras, ninguna editorial seria internacional se atreve a publicar algo si no tiene el permiso, porque se expone a una posible demanda. Lo que ha salido en los últimos años está fuera de la normalidad legal”, apuntó Stanton, quien el próximo viernes fue invitado a decir unas palabras durante la inauguración de la Casa Marie José y Octavio Paz, ubicada en el edificio histórico conocido como La Perulera.

La tragedia del legado de Paz es que cuando le quedaban meses de vida se creó la Fundación Octavio Paz que fue un fracaso, duró pocos años, no se hizo bien, ahora hay que imaginar formas novedosas

Anthony Stanton, Experto en la obra de Octavio Paz

Respecto a lo que ha ocurrido con el legado de Paz, que quedó intestado a la muerte de su viuda y recientemente parte de éste fue trasladado al Centro Nacional de Conservación y Registro de Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam), el autor de Alfonso Reyes/Octavio Paz: correspondencia lamentó que hasta ahora se desconozca el inventario de bienes y cuál es el estatus del juicio testamentario.

“Los juicios se han llevado con mucho sigilo, no ha habido realmente información y estamos esperando, ojalá en el evento del viernes, en el que voy a participar, haya algunos anuncios más concretos que nos puedan despejar el panorama, porque hemos vivido en la incertidumbre y esto es angustioso. Estoy esperando que se dé a conocer, por ejemplo, un inventario de los bienes y cuál es el plan concreto de acción de cómo van a proceder para su conservación y difusión”, aseveró.

Apuntó que será importante mantener unidos todos los bienes y crear una estructura que permita protegerlos y hacerlos accesibles al público.

“Desde luego hay obras de arte, pinturas regaladas, objetos artísticos, está la obra de Marie José, luego todo el universo de los papeles de Octavio, cartas, manuscritos, la biblioteca, hay que imaginar una forma de conservar la unidad, cuidarlo y difundirlo, hacerlo accesible a un público, diseñar algo con mucha imaginación que vaya atraer a las personas, pero hasta no tener una idea del legado no será posible imaginar qué podría ser”, añadió Stanton.

El especialista manifestó estar en contra de que se postergue el acceso al acervo documental de Paz.

“Entiendo que la disposición testamentaria de Paz dice que se puede dar a conocer 25 años después de su muerte, no veo cómo se puede alterar esto, por qué no se puede dar a conocer ahora, por qué esperar más”, cuestionó.