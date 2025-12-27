INAH responde a polémica por Bad Bunny en el Museo de Antropología

Tres días después de que el cantante Bad Bunny publicó una fotografía donde aparece tocando una estela en el Museo Nacional de Antropología, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aclaró que cuando colocó su mano sobre la pieza, personal del recinto le informó que estaba prohibido.

“Durante todo el recorrido se contó con presencia de custodia del Museo de Antropología. Cuando el artista colocó la mano sobre la estela, personal de custodia del museo reiteró que no se podían tocar las piezas , a lo cual el músico la retiró”, informó la tarde de este sábado 27 de diciembre el INAH.

La institución no aclaró cómo fue que a pesar de que inmediatamente Bad Bunny retiró su mano, tuvo tiempo para que le tomaran una fotografía de ese momento.

TE RECOMENDAMOS: Da la bienvenida al 2026 Los Puritanos da bienvenida a 2026 en la Met Opera de NY

Bad Bunny toca pieza en el Museo de Antropología y desata polémica. ı Foto: Captura de pantalla IG @badbunnypr

La institución informó que la visita del cantante puertorriqueño ocurrió el pasado 17 de diciembre. Y reiteró: “Como es de conocimiento público, el contacto físico con bienes arqueológicos está prohibido”.

Bad Bunny compartió la fotografía en sus historias de Instagram el pasado 24 de diciembre, lo cual generó controversia.

En esa red social algunas personas comentaron:

“Ahora sé que el Museo de Antropología deja tocar, tons, con toda confianza lo haré”

“Debió tirar menos fotos”

“A él no le gritonearon y acosaron el resto del recorrido los custodios cuando cruzó un milímetro”

“¿Si tienes fama puedes evadir las reglas?”.

#INAHInforma ℹ️ El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informa ante la circulación en redes sociales de imágenes relacionadas con la visita del cantante Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, al Museo Nacional de Antropología (MNA). — INAH (@INAHmx) December 27, 2025

En sus historias de Instagram, Bad Bunny también compartió una foto de la Piedra del Sol, el imponente monolito mexica, y una imagen que le tomaron en una de las salas del Museo Nacional de Antropología.

Al final de sus historias, el cantante Bad Bunny escribió: “Me inspiran mucho con su cultura, su pasión y el corazón de su pueblo. Estas semanas en su linda tierra me las llevo en la memoria. Les prometo que volveré, y algún día les contaré sobre cómo fueron y son motivación para mí…”.

El cantante posó en una de las salas del inmueble. ı Foto: Captura de pantalla

Ésta no es la primera vez que ocurre un hecho controversial en el Museo Nacional de Antropología. Pepx Romero hizo el performance Mexique, 2022, en el que lo grabaron besando y lamiendo algunas piezas, en “protesta” por las subastas de objetos prehispánicos que se realizan en el extranjero. El clip se transmitió durante el Festival Ceremonia.

cehr