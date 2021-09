Vargas Llosa critica "ataques" de AMLO contra periodistas mexicanos

El escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, criticó los ataques hacia los periodistas mexicanos por parte del Presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante las conferencias matutinas.

"No me gusta la figura de un presidente que se exhibe todas las mañanas comentando los artículos que lee en la prensa y muchas veces censurando o atacando a los periodistas, no me parece que sea la función de un presidente, transgrede esa función", expresó este miércoles el escritor en conferencia de prensa en Guadalajara.

Señaló que dicha política le resta “popularidad” al mandatario.

“Piensa, tal vez, que le da más popularidad, pero no sé si le da más popularidad, o más bien la reduce”, agregó.

Por su parte, en la conferencia en Palacio Nacional, AMLO firmó que será respetada la libertad de expresión de Vargas Llosa.

“Podrá ser Diego Fernández de Cevallos o Claudio X. González o Vargas Llosa, todos van a ser respetados, no hay persecución”, dijo AMLO y señaló que del escritor tiene la “impresión de que varias veces se ha referido a mí de manera muy negativa”.

López Obrador recordó cuando en 1990 el escritor declaró que México había vivido una “dictadura perfecta”.

“Nunca hemos aplicado el 33 ni se va a aplicar. Cuando Vargas Llosa vino en tiempos de Salinas, invitado por el finado Octavio Paz, y dijo aquella frase de que México era la dictadura perfecta, creo que se tuvo que ir en la madrugada o al día siguiente, pronto; y ahí salió Paz a decir que no coincidía con él, que no era la dictadura perfecta, que se podía hablar de una democracia imperfecta. Pero eso era antes, con el autoritarismo que había. Ahora, no”, comentó.

En su ponencia, el autor de La fiesta del chivo afirmó que la democracia no es posible sin la libertad de expresión.

“En América Latina hemos experimentado, por desgracia, a lo largo de nuestra historia, esa falta de democracia que significa fundamentalmente la libertad de expresión”, apuntó.

Lamentó los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Perú. “Hemos visto el fracaso fundamental del intento de crear países socialistas que trajeran igualdad y prosperidad”, criticó.

Vargas Llosa se encuentra de visita en México, debido a que encabeza diversas actividades. El pasado lunes presentó Una vida en palabras y también estará presente en la Bienal de Novela que lleva su nombre, que se inaugurará hoy.

