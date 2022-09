Venganzas, 10 relatos de violencia y desconcierto

Andrés Gutiérrez Villavicencio (Ciudad de México, 1982) ha publicado el ensayo El tiempo en Farabeuf (2015), el relato para adolescentes Cuando la tecnología se evapora (2015) y Los que deambulan sin sentido (2012) –considerada como la primera novela mexicana de zombis–; actualmente, está enfrascado en la escritura de una novela de ciencia ficción (Adiós a la Tierra). Pone a disposición Venganzas (Editorial Sinestesia, 2022), volumen conformado por diez cuentos donde los personajes eligen el ajuste de cuentas como reparación de un desagravio.

Edición ilustrada por la artista plástica mexicana Diana Trumart en la configuración de un atlas paralelo de seductoras grafías góticas: cruces, lanzas, estandartes, caballos milenarios, sucesiones geométricas, redes, laberintos, peldaños, llamas, espirales, cenefas, ruedas, ribetes, vetas, odaliscas, peces, naves espaciales y rostros ensimismado en la extrañeza.

Tramas que develan a una vehemente católica ilusionada con la posibilidad de llegar al cielo rodeada de ángeles, una invasión de zombis que confronta a un millonario con su cobardía, una deidad disforme con injerencia en varios espacios o un loco que cuestiona la existencia de lo real. Cosmos narrativo en que lo divino y lo humano dialogan en un entramado que se columpia entre lo fantástico, lo terrorífico y lo gótico.

“Ya tenía publicada una novela de zombis y me puse a buscar una temática que fuera quizás una derivación de ella. Se me ocurrieron varias historias cuyo tronco temático es la venganza, pero vinculado con una preocupación mía por lo divino. Me pregunto constantemente sobre la existencia del destino, sobre el caos en contraposición con el orden y sobre la predestinación. Estos cuentos son el resultado de todas esas cavilaciones”, expresó en entrevista con La Razón Andrés Gutiérrez Villavicencio, también traductor de Edgar Allan Poe.

En estos relatos laten preguntas: ¿Lo que definimos en la categoría de bueno y malo, coincidirá con la concepción de Dios? ¿Puede ocurrir que las acciones buenas para el cristianismo, sean terribles para otros dioses?

Andrés Gutiérrez Villavicencio, Escritor

¿Cuentos que cuestionan la dicotomía del bien y el mal? Hemos construido un discurso donde aparece la contraposición de Dios y el diablo. La concepción del bien y el mal es maniquea. En estos relatos laten preguntas: ¿Lo que definimos en la categoría de bueno y malo, coincidirá con la concepción de Dios? ¿Puede ocurrir que las acciones buenas para el cristianismo, sean terribles para otros dioses? Hay mucha relatividad en todo eso.

¿Propuesta dilucidada en el cuento “El otro mundo”? Así es, historia de una mujer católica que espera la muerte, quien se confiesa: el sacerdote le dice que irá al Paraíso por ser una buena creyente; pero resulta que llega a un lugar en que la enjuician como impenitente y pecadora.

Cuestionamiento de lo divino. ¿Qué es Dios para usted? Fuimos educados con la idea de un Dios con figura humana llena de arrojo y bondad. ¿Y si ese Dios que nos concibió no es como tal y la insensatez lo arropa? ¿Y si ese Dios, por ejemplo, está configurado en otras dimensiones espaciales? Dios es un concepto lleno de misterio. En estos cuentos el desafío estaba en presentarlo sin referencias físicas.

¿Autores que han incidido en su escritura? Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Edgar Allan Poe, Cortázar, Lovecraft, La Biblia, Roas Basto, Salvador Elizondo, Philip K. Dick, Swift y Stanislaw Lem, entre otros. Leo muchos textos de arte, filosofía y ciencia.

¿Cómo fue el trabajo con la ilustradora Diana Trumart? De total diálogo creativo, ella es dueña de un imaginario barroco, que se ve plasmado en el libro y enriquece los cuentos.

Venganzas