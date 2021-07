World Press Photo 2021: ¿cuáles son las mejores fotos que llegan al Franz Mayer?

El Museo Franz Mayer festeja este 15 de julio 35 años de existencia con un homenaje a los fotoperiodistas y con un llamado a la defensa de la libertad de expresión, a través de la muestra World Press Photo, que reúne 14 imágenes de 45 profesionales galardonados en el más importante certamen del rubro.

“El museo cumple 35 años y qué mejor manera de celebrarlo que con una de las exposiciones icónicas y que más visitantes congrega. Es una reflexión que sin lugar a dudas nos lleva a reconocer el increíble trabajo de los fotoperiodistas para traernos distintas miradas que nos permiten enriquecer la comprensión de nuestro mundo y reflexionar sobre los enormes retos que enfrenta la prensa en términos de libertad de expresión, de ser una prensa libre en muchos puntos del mundo”, destacó este miércoles en conferencia de prensa Alejandra de la Paz, directora del Museo Franz Mayer.

La foto del año premiada en el World Press Photo 2021. Mads Nissen

De acuerdo con Nuria Sadurní, directora de exposiciones del recinto, la exhibición también es relevante porque se presentan trabajos de fotoperiodismo veraces, en un momento en que se propagan las noticias falsas.

“En estos momentos que nos enfrentamos a tanta información, a tantas fakes news es fundamental tener una exhibición que nos muestra una evidencia visual confiable. A pesar de que la pandemia fue uno de los temas primordiales no dejaron de presentarse otros que nos atañen; algunas historias donde se ven las soluciones a algunos problemas y que nos dan esperanza”, apuntó.

¿Cuáles son las temáticas que predominaron en el World Press Photo?

La muestra World Press Photo, que estará en el Museo Franz Mayer hasta el 26 de septiembre, reúne diversas temáticas desde lo que enfrentaron aficionados al rugby o deportistas en la pandemia, hasta la crisis que se vivió por el COVID, las protestas contra el racismo y la cultura de las armas en Estados Unidos, la contaminación en los mares, la lucha de la comunidad LGBT+ en Rusia y la explosión en Beirut, por mencionar algunos tópicos.

Foto de Ralph Pace sobre la contaminación en los mares. Ralph Pace

Oleg Ponomarev documenta a integrantes de la comunidad LBGT+ en Rusia. Oleg Ponomarev

La exposición incluye la foto del mexicano Iván Macías que fue reconocida en la categoría Autorretrato del certamen. En ésta muestra a la doctora Katia Palomares al finalizar una larga jornada en un hospital Covid: se aprecian las marcas en su rostro que dejan el uso de goggles y cubrebocas.

“Entré como un doctor más, no tuve permiso del hospital. Me enfoqué en ver cuáles eran sus jornadas y como salían, en ningún momento los interrumpí. Cuando salió una doctora Katia le vi las marcas y quise hacerle una foto. Ella tiene una mirada que me reflejaba más”, señaló Macías respecto a la foto que le dio su primer World Press Photo.

Imagen con la que el mexicano Iván Macías se alzó en el World Press Photo. Iván Macías

Con este trabajo que realizó el año pasado, Macías quiso generar conciencia en la sociedad para cuidarse y que la gente conociera la ardua labor del personal de la salud en la lucha contra el coronavirus. Por ello, ahora que México enfrenta una tercera ola de contagios llamó a tomar todas las medidas necesarias para prevenir.

“Mi idea era que la gente entendiera lo que estaba ocurriendo en los hospitales, que viera que no era algo sencillo, que había muertes, complicaciones. Ahora la población más vulnerable ya fue vacunada, sí se reduce mucho la mortandad, pero aún así van a seguir olas de contagiados porque hay muchos que no se han inmunizado y se van de antro a Tepito o a grandes fiestas”, indicó a La Razón Macías, quien en agosto presentará en el Museo Franz Mayer su nuevo libro "Huellas de la pandemia", que incluye más de 180 fotos y cuenta con un prólogo y presentación de Javier Risco y Javier Solórzano.

¿Cuáles son los horarios para visitar la expo World Press Photo 2021?

Con la apertura de World Press Photo 2021, se amplían los horarios de fin de semana del Museo Franz Mayer. A partir del 15 de julio, las visitas son martes a viernes de 11:00 a 17:00 horas, y sábados y domingos de 11:00 a 18:00 horas. De igual manera continuarán las visitas especiales fuera de horario para un máximo de 15 personas por grupo.

AG