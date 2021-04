Con 10 títulos al frente de Tigres, Tuca se va

Las relaciones duraderas cada vez son menos frecuentes en los deportes. Ayer se acabó una de ese tipo luego de que Ricardo Ferretti anunció que al final del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX dejará de ser entrenador de Tigres, club con el que ha conquistado 10 títulos desde el Apertura 2010, torneo en el que tomó las riendas del club por tercera vez.

Sin ahondar de más, el Tuca solamente declaró ante los medios de comunicación que no renovó con la entidad regiomontana, por lo que el idilio de 11 años con los norteños llegará a su fin en cuanto culmine la participación de sus dirigidos en la campaña.

“De esto no hay tema más que esto, terminando la temporada no seguiré, es definitivo. No volveré a hacer comentario del tema”, se limitó a decir Ferretti en una conferencia de prensa posterior al entrenamiento del cuadro felino de cara a su juego ante Chivas.

De esta manera, el timonel originario de Río de Janeiro confirmó los rumores de la última semana que señalaban que dejaría a los de la UANL, a los que ya había dirigido en dos etapas previas (2000-2003 y 2006). Miguel Herrera e Ignacio Ambriz (no renovó con el León) son los nombres que más suenan para suplirlo.

“Voy a trabajar hasta donde el equipo llegue. Por ahora quiero hacer planes a corto plazo, el sábado y no más”, agregó el timonel de 67 años de edad, en alusión al partido del próximo sábado contra el Guadalajara en la Fecha 17.

Frente al Rebaño Sagrado, al que se miden en el Estadio Akron, los Tigres buscarán obtener su pase al repechaje. De momento se ubican en el décimo puesto con 22 unidades, misma cantidad que suma Chivas, que marcha noveno por mejor diferencia de goles.

Soy una persona honesta, comprometida, de palabra y superentregada, es lo que siempre he hecho en las instituciones que he estado y más en ésta que me dieron oportunidad de estar 10 años

Ricardo Ferretti, Director técnico

De los 10 trofeos que ha conquistado el Tuca en el banquillo de Tigres, cinco han sido en la Liga MX y desea marcharse de la institución regiomontana con uno más, lo que en caso de conseguir pondría al equipo con ocho estrellas, misma cosecha que tienen Cruz Azul y León, vigente monarca.

“Pues es un bonito sueño (irse como campeón), ojalá que se vuelva realidad”, respondió al respecto Ferretti de Oliveira.

El exdirector técnico de Pumas y Toluca, entre otros equipos, subrayó que el triunfo del pasado fin de semana sobre el Monterrey en el clásico regio elevó los ánimos de sus dirigidos de cara al último compromiso de la fase regular.

“Haber ganado el clásico nos da confianza para el siguiente compromiso, posibilidad de estar adentro del repechaje y naturalmente pues la alegría de la gente”, indicó el entrenador brasileño naturalizado mexicano.

Respecto a su futuro después de Tigres, el veterano timonel con 30 años de experiencia en los banquillos comentó que no lo tiene claro y lo analizará hasta que dirija por última ocasión a los norteños.

Gráfico

“Mi futuro es trabajar hasta donde el equipo llegue, es lo único en lo que pienso, metas y objetivos hasta que yo termine mi compromiso; cuando ya termine ahí si veré en qué pienso”, subrayó el director técnico.

A mediados de 2010, cuando Ricardo Ferretti tomó por tercera ocasión en su carrera las riendas de Tigres (sustituyó a Daniel Guzmán), la institución regiomontana tenía 28 años sin proclamarse campeona de liga, racha que rompió con el Tuca al poco tiempo, cuando se coronó en el Apertura 2011 después de vencer a Santos en la final.

También con Ferretti en el timón, los felinos ganaron trascendencia en el plano internacional, primero con el subcampeonato obtenido en la Copa Libertadores 2015 (perdieron la serie por el título a manos del River Plate) y posteriormente con la Concachampions lograda en diciembre pasado a costa del LAFC de la MLS, que significó la primera estrella fuera de México para la entidad regiomontana.

En febrero pasado, los de la UANL lograron un histórico subtítulo en el Mundial de Clubes para un equipo mexicano y de Concacaf tras sucumbir en el capítulo definitivo a manos del Bayern Múnich, campeón europeo.