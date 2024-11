Adam Silver, comisionado de la NBA, confirma que quiere equipo en México

Basquetbol — Ante el éxito que resulta cada visita de la NBA a México, además de los buenos resultados de los Capitanes de la G-League, el comisionado de la liga, Adam Silver, comentó que la idea de una franquicia en el país es algo que le gustaría.

“Estamos muy felices con Capitanes y cómo se trabaja aquí. Ha sido un éxito para los dueños y los jugadores. Juegan aquí y estamos felices. En cuanto a una franquicia de NBA, es algo que me gustaría, pero no estamos ahí. Estamos estudiando. Ya estamos en Canadá y Ciudad de México sin duda estaría arriba en la lista, pero no está en nuestros planes aún”, dijo el comisionado en conferencia de prensa.

Aunque al comisionado de la NBA le gustaría tener una franquicia en México, la liga no tiene planes concretos de expansión pronto, por lo que no tienen una fecha para incremente la número de equipos.

“No hay una fecha fijada para la expansión. Es algo que dije después de esa ocasión. El proceso es interno en las oficinas de la liga y tenemos que entender muchas partes. Si añades nuevos socios debes tener una confianza de todo lo que va a pasar los siguientes años. Probablemente se haga en Estados Unidos o en Ciudad de México”, explicó.

México es el país que más juegos de la NBA ha albergado fuera de Estados Unidos y Canadá, situación que sumado a cuestiones estratégicas, como la cercanía, lo hacen una opción viable de expansión.

“Me encantaría tener un equipo aquí y sería el equipo de México, no solo de la ciudad. Capitanes fue el primer paso y la primera experiencia para nosotros para operar aquí. Hay que ver muchas cosas. No estoy listo para dar noticias, pero veremos con el tiempo y es nuestro juego 33”, agregó el dirigente de la NBA.

