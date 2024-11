Box: ¿Por qué Mike Tyson estuvo en la cárcel y gracias a quién salió?

La leyenda del boxeo mundial Mike Tyson pasó tres años de su vida en prisión justo en el momento más alto de su carrera. Cuando era una de las estrellas deportivas más importantes, una acusación de abuso sexual lo puso tras las rejas.

En 1992 Mike Tyson, cuando tenía 26 años, fue acusado de abuso por la modelo Desireé Washington, concursante del certamen de belleza Miss Black America. El boxeador se declaró culpable y fue condenado a seis años de prisión, aunque solo cumplió la mitad del tiempo porque salió gracias a buena conducta.

Cuando Iron Mike fue llevado a la cárcel era el rostro del deporte, pues la gente llenaba arenas para verlo pelear, además que había sido en años previos el campeón mundial indiscutible de peso pesado.

La vida de Mike Tyson cambió en prisión

Mike Tyson ha comentado en diversos espacios que en la cárcel su vida cambió, pues empezó a vivir de manera tranquila. Algunas cosas que lo ayudaron a salir por buena conducta fueron su gusto por leer y su conversión al Islam, que influyó en su forma de ver la vida y el mundo.

“Encontré la paz. El dinero no significa nada si no tienes paz, estabilidad y equilibrio. Necesitas estar sano para manejar cualquier parte de tu vida”, dijo Tyson en una entrevista con el programa de radio The Pivot Podcast.

El pugilista reveló que mantenía buenos hábitos en la prisión, además que era buena persona durante su estancia.

“Tenía comida, todo el mundo era amable conmigo, me trataban bien. Solía correr alrededor del patio unos 13 kilómetros, y por las tardes hacía salto durante cuatro horas en mi celda. Todos me trataban bien en la prisión, me tenían miedo, pero yo siempre fui una buena persona”, dijo en la misma entrevista.

29 years ago, Mike Tyson defeated Peter McNeeley by DQ in round 1 of 10. Tyson's first fight since serving a 3 1/2 year prison sentence. pic.twitter.com/gaFRVmfTQr — 𝑲𝒏𝒐𝒄𝒌𝒐𝒖𝒕 𝑱𝒐𝒖𝒓𝒏𝒂𝒍𝒔 (@KOJournals) August 19, 2024

Mike Tyson volvió al boxeo tras cumplir con su encierro

Cuando cumplió su condena, Tyson tuvo un duro regreso al boxeo, pues parte de la afición dejó de seguirlo, pues su imagen quedó manchada por la acusación de abuso sexual.

Además que le fue complicado tener peleas recién salido de la cárcel, ya que los patrocinadores no querían que peleara de nuevo. Sin embargo, recibió otra oportunidad, su regreso al ring se dio en 1995 ante Peter McNeeley.

Aunque se retiró en 2005, Mike Tyson regresa al ring el 15 de noviembre para medirse al creador de contenido Jake Paul, quien pasó de ser una celebridad de internet a un boxeador profesional, además de impulsor del deporte y manejador de la peleadora Amanda Serrano.

aar