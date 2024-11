El reproche de Robert Lewandowski por el Balón de Oro que no ganó y se llevó Lionel Messi

El delantero del Barcelona, Robert Lewandowski, trajo un tema del pasado para cuestionar la decisión de no haber recibido el Balón de Oro en el 2020, un premio que fue cancelado debido a la pandemia.

En una reciente entrevista con Rio Ferdinand, el atacante polaco compartió su frustración por lo ocurrido, asegurando que su rendimiento en esa temporada justificaba obtener dicho reconocimiento.

“En aquel momento no entendí por qué no me lo dieron. Todas las ligas se estaban jugando, la Champions se estaba jugando, y para mí era como, ¿por qué? Sé que el futbol funciona a veces como la política”, declaró.

En la temporada 2019-2020, Lewandowski conquistó todos los títulos posibles con el Bayern Múnich: la Bundesliga, la Copa de Alemania, la Champions League, la Supercopa de Europa, la Supercopa de Alemania y el Mundial de Clubes. Además, cerró el año con 55 goles y 10 asistencias en 47 partidos.

France Football, organizador del galardón, justificó la suspensión del premio como un gesto de respeto a las víctimas de la pandemia, una decisión que Lewandowski todavía lamenta.

Cuando el Balón de Oro volvió en 2021, el trofeo terminó en manos de Lionel Messi, quien había ganado la Copa América con Argentina. Aunque Messi reconoció a su colega, el polaco se mostró molesto por la decisión.

Esta situación también se reflejó en el campo de juego, como sucedió en el Mundial de Qatar 2022 durante el partido entre Argentina y Polonia, donde las tensiones entre ambos jugadores quedaron en evidencia.