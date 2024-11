Chivas: ‘Chicharito’ Hernández recibe fuerte sanción por insultos al árbitro en el play-in ante Atlas

'Chicharito' Hernández insultó al cuerpo arbitral del Chivas vs Atlas del play-in de la Liga MX. Foto: Mexsport

La Comisión Disciplinaria de la FMF impuso una multa económica al experimentado delantero Javier ‘Chicharito’ Hernández por insultar al árbitro en los momentos finales del duelo entre Chivas y Atlas en el play-in del Apertura 2024 de la Liga MX.

El organismo dio a conocer que el motivo de esta sanción contra el experimentado goleador se debe a que “transgredió el artículo 70 inciso c) del Reglamento de Sanciones de la FMF", mismo que establece que “será sancionado aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales”.

La Comisión Disciplinaria no reveló de cuánto fue la multa que se le impuso al ‘Chicharito’ Hernández. Sin embargo, le advirtió a Chivas que si alguno de sus futbolistas incurre eventualmente en este tipo de conductas recibirá un castigo más severo.

Comisión Disciplinaria informa sobre las sanciones tras los partidos de Play In.



Detalles ➡️ https://t.co/zJmuLseEoK pic.twitter.com/lGzMGcdMVx — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) November 22, 2024

“Se apercibe al Club Guadalajara, sobre la conducta futura de sus jugadores, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a cometer la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra", culmina el comunicado del organismo.

El ‘Chicharito’ fue expulsado por reclamarle al árbitro César Ramos la marcación del penalti con el que el Atlas ganó 2-1 el cotejo del play-in de la Liga MX.

¿Qué le dijo el ‘Chicharito’ Hernández al árbitro?

Javier Hernández perdió la cabeza después de que el silbante César Ramos pitó un penalti a favor de Chivas en el play-in de la Liga MX contra el Atlas en el tiempo de compensación del duelo efectuado en el Estadio AKRON.

De acuerdo con información de Fox Sports, Jesús Rafael López Valle, quien formó parte de la terna arbitral del clásico tapatío, le reportó al árbitro César Ramos que el exatacante del Real Madrid les dijo a los árbitros “son unos malinchistas de mier...”.

El ‘Chicharito’ Hernández no fue el único expulsado de Chivas, pues el defensa Antonio Briseño también se fue a las regaderas antes de tiempo por cometer el penalti que le costó la derrota y eliminación al Rebaño Sagrado.

¿Cuántos goles hizo ‘Chicharito’ Hernández en el Apertura 2024?

Javier Hernández tuvo poca actividad en el Apertura 2024 de la Liga MX con Chivas, pues solamente tuvo actividad en siete de los 18 cotejos que afrontó el club en la campaña.

El goleador histórico de la Selección Mexicana se perdió gran parte de la temporada por lesiones, un problema que acarrea desde que regresó al futbol mexicano para una segunda etapa con el Guadalajara.

El ‘Chicharito’ no marcó goles en el Apertura 2024 y solamente registró una asistencia, la cual fue en el triunfo por 2-0 sobre el Querétaro en la Jornada 3 de la Liga MX.

