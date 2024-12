Exestrella del Real Madrid revela el oscuro secreto del éxito merengue en la era de Cristiano Ronaldo

Jesé Rodríguez, quien fuera una de las grandes promesas del Real Madrid, tuvo una impresionante charla junto al youtuber Mowlihawk. En la entrevista, el delantero dio un repaso a su carrera, desde su ascenso en la Casa Blanca hasta las dificultades que marcaron su trayectoria tras una grave lesión.

El jugador de 31 años habló sobre los momentos que nadie cuenta del club merengue, donde fue comparado con Cristiano Ronaldo e incluso llegó a sustituir al galés, Gareth Bale, en varias ocasiones.

Sin embargo, a pesar de lo destacado del tema futbolístico, uno de los puntos que más llamó la atención de la conversación fue una comprometida declaración sobre el uso de sustancias prohibidas en el futbol de épocas pasadas.

“Había mucha gente que se metía mucha mier... para rendir. Eso antes no estaba tan controlado como ahora. No estoy criticando ni juzgando a nadie, pero era así. Lo que pasa que a lo mejor públicamente no salió“, confesó el ahora futbolista de la Superliga de Malasia.

Jesé también explicó que, en su caso, siempre contó con una buena genética y que la suplementación proporcionada por el Real Madrid estaba completamente regulada y supervisada. Pese a esto, reconoció que en los últimos diez años el control sobre estas prácticas ha mejorado en demasía.

La entrevista también tuvo momentos emotivos, como el agradecimiento de Jesé hacia José Mourinho, quien le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo del Real Madrid.

Además, recordó su primer partido oficial, en el que sustituyó a Cristiano Ronaldo, y describió el profesionalismo y la disciplina con la que trabaja el astro portugués, pues a pesar de ser compañeros, la personalidad del luso era muy imponente.

Jesé Rodríguez habla de las diferencias entre el Real Madrid y el PSG

El exfutbolista del Real Madrid, Jesé Rodríguez, compartió detalles de su carrera y las experiencias que lo marcaron tanto dentro como fuera del campo.

El español habló sobre su paso por el Paris Saint-Germain (PSG), aunque su llegada al equipo francés generó grandes expectativas, el delantero reveló que su experiencia en el club no fue placentera y que este periodo le sirvió para valorar aún más a los merengues.

“Me trataron muy mal y ahí me di cuenta que el Madrid es el mejor del mundo. En el PSG debuté dando el pase de gol de la victoria en el primer partido pero luego estuve dos meses noqueado por una apendicitis y en invierno me dijeron que me tenía que ir. Le dije a Emery que me sentía engañado", relató el delantero.

Me sentía tratando con un tío que es billonario y usa a los jugadores como si fueran chapas Jesé Rodríguez

El jugador también exhibió el trato recibido por parte del presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi: “El presidente no me quería ver ni en pintura. No sé si le gustó más mi mujer que yo. No me dieron ninguna explicación. Podías cobrar mucho pero me trataron muy mal“.

