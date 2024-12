F1: Max Verstappen defiende a Checo Pérez y lo elogia; “Ha sido un gran jugador de equipo”

Max #Verstappen habló sobre #Checo

Pérez en conferencia de prensa



"Disfrute trabajando con Checo en cada Gran Premio"



"Cuando veo que le cuesta obtener esos resultados, no me gusta".



"No puedo decir nada negativo de él. Nos llevamos muy bien".



“Sé que fue difícil manejar el… pic.twitter.com/dobMtlVyrM