VIDEO: ¿Qué está pasando con Christian Martinoli que es tendencia en estos momentos?

El Monterrey selló su pase a la final del Apertura 2024 con una goleada 5-1 sobre el Atlético de San Luis en el Estadio BBVA. Los regiomontanos dejaron dudas en la serie, sin embargo, ahora esperan al vencedor de la semifinal entre América y Cruz Azul.

Más allá del abultado resultado, lo que más llamó la atención de los aficionados fue un comentario del narrador de TV Azteca, Christian Martinoli, en el cual, daba por hecho el pase de las Águilas a la última etapa del Apertura 2024.

Durante la transmisión, cuando Rayados apenas había empatado el marcador global, el cronista afirmó que ‘la Pandilla’ jugaría el partido de vuelta de la final en su estadio. Esto significaría que América pasaría a la siguiente instancia, pues de ser Cruz Azul el finalista, cerrarían en el Estadio Ciudad de los Deportes.

¿Qué creen? 🤩🏆Ya tenemos al primer FINALISTA de #NuestraFiesta.



Se trata nada más y nada menos que de @Rayados.Ⓜ️



¿Lograrán la sexta estrella?⭐ pic.twitter.com/iDwINEhCOP — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 8, 2024

“En este momento el finalista sigue siendo Rayados de Monterrey, que cerraría el campeonato en esta cancha el próximo fin de semana, o bueno...”, expresó Martinoli, corrigiendo casi de inmediato el error.

El ‘Doctor García' cuestionó inmediatamente a su compañero: “¿Ya eres americanista? O sea, saliste de la alcantarilla y te convertiste en americanista”, haciendo referencia a un “chiste local” que proviene de la eliminación del Toluca a manos del ‘Ave’.

Intentando calmar las aguas, el narrador reiteró: “Perdón, me ofusqué, me ofusqué”, pero esto no evitó que las bromas continuaran. Curiosamente, no fue el único desliz de la jornada. En la transmisión de TUDN, David Faitelson también insinuó que Monterrey enfrentaría al América en la final.

David Faitelson adelanta a los finalistas del Apertura 2024

David Faitelson se sumó a la polémica generada por Christian Martinoli al dejar entrever que América será el rival de Rayados en la Gran Final del Apertura 2024.

Durante la transmisión en TUDN del partido donde los regiomontanos fueron avasalladores frente al Atlético de San Luis, Faitelson solicitó con ironía que Monterrey detuviera la masacre.

“Hay que guardar un poco para el América... perdón, para el Cruz Azul, hay que guardar uno o un poco más, tranquilo, ya, ya, ya fue suficiente Guille”, dijo en referencia al delantero Guille Martínez, quien anotó en la goleada.

Aunque el periodista corrigió rápidamente al mencionar a La Máquina, su comentario fue malinterpretado, pues algunos aficionados celestes lo interpretaron como una falta de fe en las posibilidades de su equipo, y otros, dudarón de la veracidad del torneo.

