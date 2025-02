Sergio Ramos, en su primer entrenamiento, reventó a un canterano del Monterrey; lo pudo retirar

Sergio Ramos se está adaptando muy bien a los Rayados del Monterrey, pero al parecer sus compañeros no se adaptan tan rápido al futbolista español, pues en su primer entrenamiento, el ex del Real Madrid le llegó muy fuerte al canterano Iker Fimbres y se rumora que si hubiera sido más grave, el joven futbolista estaría anunciando su renuncia.

A través de medios regiomontanos comenzó a trascender la noticia de la fuerte llegada de Ramos contra Fimbres, pues el español se le lanzó al tobillo y cuando todos escucharon gritar el atacante, se hizo un silencio que provocó una gran preocupación.

El periodista Willie González fue uno de los primeros en dar dicha noticia, asegurando que lo antes mencionado ocurrió en el entrenamiento vespertino, cuando el club regio se preparaba para el duelo de vuelta ante el Forge FC.

“Casi le arranca el tobillo a Fimbres. Imagínate qué no le va a hacer al León, a Chivas, a Tigres, contra Gignac. Me da miedo porque sacó el hacha y el arbitraje aquí en México no permite eso, aquí apenas los tocas y es tarjeta amarilla, los rozas y es tarjeta roja, que le avisen que los árbitros aquí por cualquier cosa te marcan falta”, dijo el periodista.

"Sergio Ramos dio un patadón en su primer entrenamiento. Casi le arranca el tobillo a Iker Fimbres. Se hizo un silencio entre los jugadores. Imagínate qué no le va a hacer al León. Chivas, Tigres, etc. Me da miedo porque el arbitraje aquí en México… pic.twitter.com/OwWf5Vns9u — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) February 11, 2025

Fiesta de galáctico para Sergio Ramos

Sergio Ramos fue presentado el fin de semana en una gran fiesta en el BBVA, pues hasta caballos españoles le llevaron para que estuviera contento y se sintiera en su ambiente.

El defensor español no dudo en declararle la guerra al América y a los Tigres, teniendo entendido que son los equipos contra los que compite el Monterrey, pues aseguró que es momento de que los trofeos cambien de vitrina.

Ramos también le mandó un mensaje a la afición, destacando que la edad no marca la calidad del futbolista y que él quiere que la gente lo recuerdo con gusto por lo hecho para que el Monterrey pudiera regresar a los altos mandos.

Algunos aficionados aseguran que se está exagerando con la llegada de Ramos y que fue una barrida normal de cualquier partido de futbol.