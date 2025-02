Chivas echó abajo el sueño europeo de Alexis Vega y utilizó al jugador de la peor manera

La historia de Alexis Vega en Chivas dejó varios capítulos sin resolver, sobre todo por que era considerado una de las joyas mexicanas que podían sacar a flote el Rebaño Sagrado, sin embargo, tuvo una salida abrupta que, según el propio jugador, no fue su decisión.

En entrevista con TV Azteca, ‘Gru’ reveló que su deseo era continuar en Chivas, pero Fernando Hierro, entonces director deportivo del club, tenía otros planes para él y para institución, pues el jugador podía funcionar como moneda de cambio para traer nuevos elementos a la plantilla.

“Yo hablé con Fernando Hierro, le dije que me quería quedar en el club y ahí yo tuve un no, ‘queremos que salgas, queremos que venga otro jugador a cambio tuyo o poder dejar algo de dinero’, para que el club pueda traer a más jugadores”, mencionó el delantero.

Lo más curioso de esta situación es que, de acuerdo con las declaraciones del ahora jugador del Toluca, el propio Amaury Vergara, dueño del equipo, le aseguró que era el mejor jugador de la liga, por lo que querían conservarlo.

En ese momento tomé la decisión de quedarme porque sentí ese cariño hacia el club, mis compañeros, la afición Alexis Vega- TV Azteca



Sin embargo, la directiva pidió su salida, y el artillero terminó regresando a los Diablos, el club donde se forjó como futbolista profesional. Poco después, el directivo español también dejó al equipo, por una jugosa oferta en Arabia Saudita.

Alexis Vega revela que Chivas bloqueó su salida a Europa

El delantero mexicano Alexis Vega ahondó más sobre su carrera, de hecho, aseguró que tuvo todo arreglado para fichar con el Espanyol de Barcelona, pero la operación no se concretó debido a la negativa de Amaury Vergara, dueño de Chivas.

“Yo ya tenía un arreglo con el Espanyol. Quizá por algo también pasan las cosas, yo sabía que no estaba bien de mi rodilla. La última palabra la tenía el dueño, entonces por ahí yo estaba todavía con la posibilidad, me iban a operar allá y al final, el dueño no quiso”, confesó el futbolista.

Vega también habló de su paso por el Guadalajara, reconociendo que no logró el objetivo principal por el cual había llegado a Chivas. Además, confesó que los últimos meses ya no se sentía cómodo, pues jugaba pocos minutos.

“Mi paso por el Rebaño no fue bueno porque no logré quedar campeón. Era algo que buscaba que ocurriera, pero no pude conquistarlo durante los cuatro años que estuve”, agregó.

mmt