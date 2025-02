Neymar Jr. recibió a Pep Guardiola en calzones y le presentó la oferta de su vida

Jr. contó una anécdota impensable Neymar sobre un encuentro con el actual entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, quien intentó convencer a la estrella brasileña de fichar con el Bayern Múnich, pero terminó sorprendido por una situación poco común.

En el podcast Podpah, el nacido en Mogi das Cruzes contó con lujo de detalle el vergonzoso episodio donde el astro sudamericano recibió al estratega en ropa interior; sin embargo, esto no detuvo al técnico español de contarle las intenciones de su visita.

“Eran las 2 de la mañana cuando mi padre me llamó. Yo atendí y me dijo que abriera la puerta. Sólo llevaba mis calzoncillos puestos y, para mi sorpresa, allí estaban él, Pep Guardiola y un traductor”, relató entre risas incómodas.

A pesar de las circunstancias, el cabecilla catalán expuso sus intenciones de llevarse a Neymar Jr. al que fuera a dirigir y hacerle la comprometedora propuesta de convertirlo en el mejor jugador del mundo.

“Pep me dijo: ‘quiero ficharte y llevarte conmigo, vaya al club que vaya. Te convertiré en el mejor jugador del mundo.’ Yo le pregunté, ¿a qué equipo? Me dijo: ‘no te lo puedo decir todavía porque todavía no está en el mercado.’ Lo convencí y me dijo: ficharé por el Bayern. Sé que era una ciudad fría, pero te cuidaré”, confesó el futbolista de 33 años.

Pese al interés del equipo bávaro y de Guardiola, Neymar decidió seguir su corazón y apostar por el FC Barcelona, rechazando incluso una millonaria oferta del Real Madrid: “La oferta del Real Madrid fue un cheque en blanco, me dijeron que podía tener lo que quisiera... pero yo quería al Barça con el corazón. Ahí jugaba Messi”, afirmó Neymar.

Esta historia revela el gran potencial que veía Pep Guardiola por Neymar desde el inicio de su carrera, pero a pesar de la confianza ciega, la voluntad del brasileño por cumplir su sueño de jugar en el club blaugrana fue más grande.