Mérida Open AKRON 2025: Así se juegan las semifinales del torneo

La penúltima jornada del Mérida Open AKRON 2025 se realizará este sábado con una de las grandes favoritas en busca de su boleto a la final. La estadounidense Emma Navarro (1) buscará la victoria contra la armenia Elina Avanesyan.

La otra semifinal será entre dos calificadoras: la colombiana Emiliana Arango intentará seguir con su gran racha de victorias en territorio mexicano frente a la australiana Daria Saville, quien en su camino a esta instancia dio cuenta de dos jugadoras del top 50 (Marta Kostyuk (21) y Paula Badosa (11)).

Navarro ha enfrentado en una ocasión a Avanesyan, en Auckland 2024, y salió con la victoria, cediendo apenas tres juegos La número 10 del mundo ha tenido dos partidos tranquilos, y este sábado va por uno más. Emma inauguró su palmarés el año pasado, al coronarse en Hobart; Avanesyan todavía no suma títulos en su carrera.

Emiliana Arango, en el Mérida Open AKRON sale por su primera final en un WTA 500, mientras que Saville ya tiene un título en esta categoría, después de ganar en New Haven en 2017, que además es su mejor resultado en canchas duras.

“Nunca nos hemos enfrentado, va a ser un juego muy físico, ella viene de ganar un 125, el reto es poner fin a su racha, será un juego divertido. Practicamos juntas antes de que comenzara la qualy, y compartimos la cancha, y es chistoso que ahora vamos a jugar las semifinales. Si hubiéramos dicho, ‘oye, vamos a jugar las semis’ hubiera sido como, sí, muy bien, pero aquí estamos”, comentó Saville respecto al partido de este sábado.

Emiliana batalló en los partidos previos con una tos que la ha afectado en los puntos largos, pero el viernes aseguró que ya va mejor. “Trato de no pensar en eso, la tos es una reacción, no la puedo controlar, cuando me dan los ataques no puedo hacer nada, si me enojo conmigo misma porque me da tos sería un poco inútil. Sé que es algo con lo que estoy lidiando, trato de tener más paciencia conmigo misma y cuando me dan los ataques espero que pasen y concentrarme en lo que tengo que hacer”.

En el primer partido de la jornada la rusa Alexandra Panova y la australiana Ellen Perez, segundas sembradas en dobles, enfrentan a la egipcia Mayar Sherif y la polaca Katarzyna Piter por el pase a la final.

