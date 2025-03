Efraín Juárez ya es el nuevo DT de los Pumas; “soy un tipo soñador”

Efraín Juárez fue anunciado oficialmente como nuevo director técnico de los Pumas para lo que resta del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX, después de la salida del argentino Gustavo Lema.

La directiva del equipo universitario eligió al extimonel del Atlético Nacional por encima de Jaime Lozano, quien sonaba como el otro candidato para tomar las riendas de los auriazules.

El Dato: Gerardo Espinoza es el elegido para ser el nuevo entrenador de las Chivas; así se han dado a conocer diversos reportes que colocan al DT mexicano en el banquillo.

Efraín Juárez llega al banquillo de Pumas poco más de un mes después de que dejó la dirección técnica del Atlético Nacional, con el que logró el doblete en el futbol colombiano al ganar los títulos de liga y copa.

Carrera en la selección ı Foto: La Razón

“¿Quién no quisiera entrenar a los Pumas? Si somos sinceros, estamos en el mismo camino que muchos y resulta que los únicos en un estado de crisis somos nosotros, eso no es verdad. Yo estoy aquí para ganar”, dijo Juárez.

La escuadra de la UNAM puso a Raúl Alpízar como director técnico interino tras el cese de Gustavo Lema, quien dejó al club luego de la derrota en Tijuana ante Xolos en la Jornada 9 del Clausura 2025.

Pumas apostó en alguien de casa para dirigir al equipo en lo que resta del Clausura 2025 y la Copa de Campeones de la Concacaf, pues Efraín Juárez conoce bien las entrañas de la institución capitalina.

“Me encantaría tener más tiempo de trabajo, pero no hacemos magia, no me asusta, hay que empezar a recuperar gente. Algunos me decían que no era el mejor momento para volver a casa y qué más da, no me importa. Soy un tipo soñador. Tampoco hay que ser románticos, sino entender de dónde venimos y adónde vamos. El resultado no te puede cambiar tus ideas”, comentó.

El originario de la Ciudad de México debutó como futbolista profesional en el 2008 precisamente con los auriazules, con los que un año después consiguió el título del Clausura 2009 de la Liga MX.

Efraín Juárez militó en Pumas hasta el 2010, cuando se fue al Celtic después de haber disputado el Mundial de Sudáfrica 2010 con la Selección Mexicana.

Con la camiseta de los del Pedregal, disputó 74 partidos oficiales en toda clase de competencias, marcó un gol y colaboró con cuatro asistencias.

Efraín Juárez puso fin a su carrera en el 2019 en Noruega con el Varelenga. También defendió las camisetas de Real Zaragoza, Club América, Monterrey y Vancouver Whitecaps.

Trayectoria de Efraín Juárez ı Foto: La Razón

Si bien la única experiencia como timonel es la que tuvo entre agosto y diciembre del 2024 en Colombia al frente del Atlético Nacional, tiene un importante recorrido en los banquillos.

El exfutbolista de 37 años de edad comenzó como auxiliar técnico con el New York City FC en el 2020 y ahí estuvo en el 2022, cuando se fue a Bélgica para ocupar el mismo puesto en el Standard Lieja.

Del 2023 al 2024 fue asistente en el Club Brujas y posteriormente aceptó la oferta del Atlético Nacional para tener su debut como director técnico.

“Yo no tenía mucha intención de regresar a México. No porque lo menosprecie ni al contrario, sino que tenía muchas ganas de seguir fuera”, resaltó.

Paunovic se va; Guido lo sustituye

A pesar de la victoria ante el Necaxa, la directiva de Tigres decidió que el estratega serbio Veljko Paunovic no siga más en el banquillo.

Además, esta decisión fue unilateral en la que al mismo tiempo ya definieron quién será el nuevo estratega de los Tigres, y Guido Pizarro anunciará su retiro del futbol profesional para hacerse cargo.

La directiva del conjunto de San Nicolás de los Garza anunció la cesión de Paunovic a través de un comunicado en sus redes sociales.

“El Club Tigres informa que después de realizar un análisis detallado, ha tomado la decisión de dar por concluido el ciclo profesional de Veljko Paunovic como director técnico del equipo”, fue el mensaje con el cual informaron la noticia.

De igual manera, le dieron las gracias a Paunovic y a su cuerpo técnico por su profesionalismo.

“Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por el profesionalismo, compromiso y ética de trabajo demostrados durante su gestión”.

Pizarro ya dirigió su primer entrenamiento en el Volcán.

Diego Chávez