América: Henry Martín es baja ante Atlas y prende alarmas en Coapa por una terrible condición

América sigue con su participación en la Liga MX y ahora les toca visitar al Atlas en el Estadio Jalisco, sin embargo, afrontarán el partido sin su delantero titular, Henry Martín quien presenta molestias musculares.

En conferencia de prensa previa al partido de este fin de semana, se confirmó que Henry Martín presenta molestias musculares tras la trilogía de partidos que disputaron ante las Chivas en una semana.

André Jardine y su cuerpo técnico decidieron darle descanso al capitán de las Águilas y no arriesgarlo a sufrir lesión mayor. Además, el delantero mexicano no fue convocado por la Selección Mexicana para enfrentar a Canadá en el Final Four de la Concacaf Nations League, por lo que, tendrá más tiempo para recuperarse al 100% y disputar lo que resta de la temporada sin problema alguno.

Además de la baja del delantero americanista, Jardine no contará para el partido correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX, con el mediocampista Jonathan Dos Santos y el lateral derecho Dagoberto Espinoza.

¿Cuándo volverá a las canchas Henry Martín?

Henry Martín será baja para la visita de esta sábado por la noche al Estadio Jalisco y tendrá un buen descanso gracias al parón por Fecha FIFA. La “Bomba” Yucateca volverá a la acción cuando América enfrente a Tigres en la jornada 13 del Clausura 2025.

Cabe recalcar, que Martín no tiene una lesión sino una sobrecarga muscular, por lo que André Jardine no quiere arriesgar a uno de sus mejores jugadores considerando el calendario que América tiene por delante.

Tras este parón que tendrá el mexicano, se espera que regrese en mejor forma, ya que esta temporada apenas suma un gol y tres asistencias en 11 jornadas disputadas en la Liga MX y dos encuentros de la Concachampions.

Henry Martín y su ausencia en la Selección Mexicana

Javier Aguirre dio su lista de 23 convocados para afrontar su compromiso ante Canadá en el Final Four de la Concacaf Nations League, en donde una de las ausencias es el delantero del América, Henry Martín.

Este descarte es consecuencia del bajo rendimiento goleador que ha tenido Martín en este Clausura 2025, en donde ha disputado siete partidos y solamente ha conseguido un gol.

Este descanso le ayudará a Henry Martín a recuperarse al 100% para regresar y afrontar los partidos ante Tigres, Pachuca y la segunda trilogía de clásicos en la temporada que tendrán ante el Cruz Azul, dos partidos de Concachampions y uno de Liga MX.

