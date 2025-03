Juárez pierde su invicto y Rayados golea a Pumas

Rayados de Monterrey reafirmó su buen momento en la Liga MX tras vencer 1-3 a los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario, en duelo correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2025.

Con un juego efectivo y contundente en la segunda mitad, el equipo regiomontano logró su tercera victoria consecutiva en territorio universitario, ampliando su racha positiva ante los auriazules.

El equipo de Martín Demichelis se mostró ordenado en defensa y letal en ataque, encontrando en Sergio Canales, Iker Fimbres y Germán Berterame a sus figuras determinantes. Pese a los intentos de Pumas por reaccionar, el descuento de Guillermo Martínez en el minuto 90 sólo maquilló el marcador de un encuentro que dejó en evidencia las carencias de los locales.

TE RECOMENDAMOS: Triunfo para McLaren Norris inicia con victoria sobre Verstappen la F1

El partido inició con un dominio compartido, con ambos equipos buscando imponer condiciones. Pumas intentó aprovechar su localía, mientras que Rayados apostó por la paciencia y el orden en la primera mitad, evitando cometer errores que comprometieran el resultado.

Fue hasta el 49’ cuando Sergio Canales se hizo presente. El mediocampista español encontró un espacio en la frontal del área y sacó un disparo cruzado que dejó sin opciones a Alex Padilla, firmando el 0-1. Este gol fue el punto de inflexión que desestabilizó a los universitarios.

Cinco minutos más tarde, al 54’, el juvenil Iker Fimbres amplió la ventaja con una jugada colectiva de gran manufactura. Tras una serie de toques dentro del área, el joven delantero definió con frialdad, sellando el 0-2 y dejando en claro el dominio regiomontano.

Rayados no se conformó y, al minuto 71, Germán Berterame sentenció el partido con un remate certero dentro del área chica tras un centro preciso de Maxi Meza. Con el 0-3, Monterrey aseguraba los tres puntos y una victoria que reafirma su dominio sobre los de la UNAM en los últimos años.

Pumas intentó reaccionar en los minutos finales y encontró el gol del honor al 90’ por conducto de Guillermo Martínez, quien aprovechó un centro desde la banda para cabecear al fondo de las redes. Sin embargo, el tanto llegó demasiado tarde y sólo sirvió para decorar el marcador.

Sergio Ramos demostró su fuerte carácter y al término del partido, entre los Pumas y el Monterrey, fue expulsado después de soltarle una patada a Guillermo Martínez en el medio campo.

2 dianas suma Sergio Ramos con el Monterrey en 4 juegos

La reacción de Sergio Ramos fue ilógica después de que su equipo iba ganando 3-1 y ya tenía el resultado en su bolsa.

Aunque Sergio Ramos intentó convencer al árbitro central de que no había cometido nada para ganarse la roja, el silbante no lo perdonó y lo mandó a las regaderas antes del tiempo regular, por lo que no podrá jugar la siguiente fecha del torneo.

Jugadas anteriores se había visto a Ramos y Memote discutir y empujarse en algunas ocasiones, pero al final el español no soportó más y quiso demostrarle quién mandaba, pero lamentablemente para él se fue expulsado.

Con esta victoria, Monterrey acumuló cinco partidos seguidos sin perder en Ciudad Universitaria, con un balance de tres triunfos y dos empates. Además, es la primera vez en su historia que gana en tres visitas consecutivas a Pumas, consolidando su dominio sobre los universitarios.

Por otro lado, Pumas atraviesa un momento complicado en casa, pues sufrió su tercera derrota consecutiva como local, algo que preocupa a su afición.

Además, los auriazules no han podido vencer a Rayados desde el 17 de abril de 2022 y sólo han conseguido una victoria en los últimos 12 enfrentamientos entre ambos equipos (ocho triunfos para Monterrey y tres empates).

Con este resultado, Pumas se mantiene en la decimoprimera posición con 14 puntos, quedando fuera de los puestos de reclasificación y con la presión de mejorar en las últimas jornadas. En contraste, Rayados escaló al séptimo sitio con 19 unidades, acercándose a los primeros lugares y afianzando su candidatura a la Liguilla.

El próximo reto de Pumas será revertir su mala racha cuando enfrente al León de James Rodríguez, mientras que Rayados buscará extender su buen momento cuando reciba a los Xolos de Tijuana en el Gigante de Acero.

Jornada 12 ı Foto: La Razón

Messi anota y el Inter Miami se lleva triunfo

Lionel Messi anotó temprano y Fafà Picault marcó el gol de la victoria tras ingresar como suplente en los últimos minutos, llevando al Inter Miami a una victoria el domingo por la noche de 2-1 sobre el Atlanta United en el Mercedes-Benz Stadium.

El primer gol de Picault esta temporada llegó en su segunda aparición, con una asistencia del defensor Jordi Alba (su segunda) en el minuto 89. Messi anotó el gol del empate a los 20 minutos. Fue su primer gol en dos titularidades esta temporada.

Brooks Lennon tuvo un impacto inmediato en el minuto 11 cuando envió un pase cruzado a Emmanuel Latte Lath, quien remató de cabeza y superó al exportero del Atlanta United, Rocco Ríos Novo. Miguel Almirón también tuvo una asistencia, su segunda esta temporada. El gol puso fin a una sequía de 195 minutos sin anotaciones.

El Atlanta United jugará contra el FC Cincinnati como visitante el sábado. El Inter Miami estará inactivo hasta que reciba al Philadelphia Union el 29 de marzo. En la Concacahmpions Messi y compañía podrían enfrentar a Pumas.