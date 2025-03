España da de baja a su mediocampo

España dio de baja a los centrocampistas Marc Casadó y Bryan Zaragoza, así como al defensa central Iñigo Martínez, para los cuartos de final de la Liga de Naciones de Europa.

Marc Casado e Íñigo Martínez, ambos del Barcelona, fueron descartados por lesiones en la rodilla derecha. Bryan Zaragoza, del Osasuna, quedó fuera por molestias en el muslo de la pierna derecha.

El campeón defensor España visitará a Holanda el jueves y será anfitrión del partido de vuelta el domingo.

Marc Casadó se lesionó la rodilla derecha en la victoria de 4-2 del Barcelona sobre el Atlético de Madrid en la Liga el domingo. Tiene una lesión en un ligamento y quedó pendiente de “más pruebas para determinar la extensión de la lesión y el tratamiento posterior”, según informó el Barcelona.

El seleccionador nacional Luis de la Fuente lo reemplazó el lunes con Aleix García del Bayer Leverkusen.

Íñigo Martínez acabó con la rodilla derecha hinchada, aunque el defensor pudo terminar el partido contra el Atlético. Ha sido reemplazado en la selección por Dean Huijsen, del Bournemouth de la Liga Premier y miembro de la selección Sub-21 de España.

Bryan Zaragoza no será sustituido y la convocatoria será de 26 jugadores.

Esta semana se llevará a cabo la Fecha FIFA en el mundo y, por lo mismo, las diferentes ligas más importantes del orbe no tendrán actividad, por lo que muchos clubes no tienen equipo completo y esperan no regresen lesionados.