La LFA presenta el segundo torneo de Flag Football Femenil Profesional en Texcoco, Estado de México

El sábado 22 y el domingo 23 de marzo, el Estadio Claudio Suárez en Texcoco, Estado de México, será el epicentro del torneo de Flag Football Profesional femenil en México, con la participación de los mejores equipos del país y jugadoras en proceso de preselección para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El segundo torneo de Flag Football Profesional contará con 10 equipos divididos en dos grupos. Tras la fase Round Robin, los conjuntos se clasificarán según sus standings y los mejores avanzarán a semifinales, donde los vencedores accederán a la final.

El Flag Football Femenil Profesional regresa con toda su intensidad y emoción al Estado de México con la celebración del Segundo Torneo Profesional de la LFA.

Los equipos están listos, las atletas preparadas y el escenario espectacular para este fin de semana en el segundo torneo de Flag Football Femenil Profesional LFA. 🏈🇲🇽🚩#SigueLaLFA #LFA2025 #MásEmociones #MásFlagFemenil #AficiónLFA #FlagFemenilLFAhttps://t.co/o1pjWdy6IJ — LFA Mex (@LFA_Mex) March 20, 2025

El Estadio Claudio Suárez será testigo de una competencia de alto nivel, donde los mejores equipos del país buscarán la gloria en un evento que promete velocidad, estrategia y pasión en cada jugada.

Este torneo no solo reunirá a las mejores exponentes del deporte en México, sino que servirá como una plataforma clave en la preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde el flag football hará su debut.

Equipos y jugadoras destacadas que disputarán este torneo en Texcoco

Diez equipos lucharán por el título, divididos en dos grupos de gran talento y competitividad. En el Grupo A se encuentran: Raptors, Mexica, Reinas, Gallos Negros y Pioners, mientras que en el Grupo B competirán BIG Toluca, Dinos, Osas Monterrey, Toros Texcoco y Bulldogs CDMX. La rivalidad y el deseo de victoria estarán a flor de piel, con jugadoras de experiencia y nuevas promesas que buscan dejar huella en este emocionante deporte.

El torneo contará con la presencia de jugadoras en el actual proceso de preselección para representar a México en competencias internacionales, incluyendo figuras como Tania Rincón (#31, Osos), Zara Galán (#10, Raptors), Andrea Petrone (#11, BIG Toluca), Haniel Reza (#3, Raptors), Monica Rangel (#4, Raptors), Ana Aguayo (#15, Osos), Brenda Méndez (#6, Raptors) y Elizabeth Bourde (#11, Reinas), entre muchas otras.

Además, estarán en acción exseleccionadas nacionales que han dejado su nombre grabado en la historia del flag football, como Pamela Reyes (#10, Dinos), Sheilla Silva (#1, Mexicas), y Andrea Delgadillo (#24, Osas Monterrey), campeonas en los World Games, así como Daniela González (Osas), quien brilló en el Torneo de las Américas.

Una de las jugadoras a seguir en este segundo torneo de Flag Football Femenil Profesional es Samantha “Súper Sami” Zozaya. 👑🏈



Segundo torneo de Flag Football Femenil Profesional.

📆: 22 y 23 de marzo.

🏟️: Estadio Municipal Claudio Suárez.#SigueLaLFA pic.twitter.com/jFqNWNY9YT — LFA Mex (@LFA_Mex) March 19, 2025

“En la LFA estamos comprometidos con el desarrollo del deporte femenil en México, y este torneo es una clara muestra de ello. Buscamos la forma de que sea más recurrente, con la participación de más equipos, ya que uno de nuestros objetivos a largo plazo es establecerlo como un evento que nutra al representativo mexicano para que nos represente de una manera competitiva y ganadora, tal como lo han hecho hasta hoy”, aseguró Luis Nogaro, CMO de la LFA.

¿Qué es el Flag Football?

El flag football, una versión sin contacto del futbol americano, ha crecido exponencialmente en el mundo y debutará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El objetivo del flag football es evitar que el rival anote un touchdown retirándole una de las dos cintas que lleva en la cintura. A diferencia del futbol americano tradicional, no hay corredores ni línea ofensiva, pues los jugadores se convierten en quarterbacks o receptores según la jugada.

Existen distintas modalidades, siendo la estándar el 5 vs. 5 en un campo de 50 x 25 yardas, aunque también se juega en formatos 7 vs. 7 o 4 vs. 4 en playa.

México es una potencia mundial en flag football, con múltiples medallas en torneos internacionales organizados por la IFAF. Su crecimiento ha llevado a la NFL y la LFA a impulsar su profesionalización. El segundo torneo profesional en Texcoco no solo mostrará un alto nivel competitivo, sino que será un paso clave en la consolidación del flag football femenil en el país.

EVG