Rommel Pacheco confirma que hay carpetas de investigación contra Ana Gabriela Guevara.

El titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, informó que su antecesora Ana Gabriela Guevara tiene carpetas de investigación en su contra, tanto en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como del Órgano Interno de Control de la dependencia.

De acuerdo con el exclavadista, la extitular de la CONADE enfrenta dichas investigaciones por irregularidades al frente de la Comisión en el anterior sexenio, el cual estuvo plagado de polémicas ante la negativa de otorgar becas a deportistas mexicanos en plenos Juegos Olímpicos de París 2024.

Rommel Pacheco aseguró que la Comisión que encabeza no va a tolerar violaciones a las reglas de operación, pero no se va a convertir en una Fiscalía.

En una entrevista desde Palacio Nacional, indicó que el objetivo de la CONADE en la actual administración es ser una instancia transparente, cercana a los deportistas e impulsando el deporte social para contribuir a erradicar las causas de la violencia en México.

Desde que asumió el cargo, Rommel Pacheco decidió cambiar el discurso que tenía Ana Guevara con los deportistas, quienes sufrieron malos tratos de la exvelocista, con un tabulador que sólo complicó la preparación de los atletas rumbo a París 2024.

“Vamos a revisar cada uno de los casos. Ya di la instrucción en el área de calidad, que es la que se encarga de las becas, de que se considere cada caso y que no se bajen las becas en este momento y que no den de baja hasta no analizar cada uno, y los que ya están en ese procedimiento, revisarlos para ver cómo podemos revocar lo que está sucediendo”, dijo Rommel Pacheco al llegar al frente de la CONADE.

La excorredora de velocidad ha sido fuertemente señalada de una mala gestión al mando de la CONADE, debido al presunto desvío de recursos y por su sistema de reparto de becas, aunque por el momento no se ha comprobado nada en su contra.

“Los resultados están, de tal manera que no pueden decir o señalar que existan tales o cuales señalamientos, ustedes son los protagonistas (los deportistas) y el por qué venimos todos los días, luchamos porque tengan las mejores condiciones”, comentó la exatleta.

Ana Guevara, titular de CONADE, entrega estímulos a deportistas por su actuación en París 2024 ı Foto: larazondemexico

JVR