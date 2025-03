América vs Tigres: resumen, goles, marcador y ganador del partido de Jornada 13 de Liga MX (VIDEO)

El América sigue demostrando por qué es el tricampeón de la Liga MX y ahora goleó a los Tigres que jamás lograron demostrar ser un equipo poderoso y que está peleando lo alto de la tabla general del Clausura 2025.

Con goles de Brian Rodríguez al minuto 32 y 51 por la vía del penalti, mientras que Víctor Dávila al 63′ descontó y le puso cifras definitivas para que las Águilas volvieran a sumar de tres y se mantuvieran como líderes generales.

El conjunto dirigido por André Jardine sigue demostrando que es el rival a vencer y que cada que algún equipo se le quiere poner enfrente sale sufriendo, pues solamente Necaxa y León han metido en aprietos al América en el actual campeonato.

¡Erick, Kevin, Dávila... GOOOOOOL! 🦅🔥



Así fue el tercero a nuestro favor. 💥 pic.twitter.com/5rge9rZHlg — Club América (@ClubAmerica) March 30, 2025

Desde el primer tiempo el América demostró que quiere ser tetracampeón y que no hay rival que le cause temor, pues pese a que los Tigres están peleando los primeros planos del torneo, no lograron verse bien en la cancha.

Los regiomontanos cedieron por completo la pelota y eso el América lo aprovechó muy bien, pues con los jugadores que salieron de titulares causó mucho peligro y se vio poco a Luis Ángel Malagón en el partido.

Los de Coapa fueron amos y señores del encuentro, pues desde los primeros minutos pudieron en problema a Nahuel Guzmán, que si no hubiera sigo por el portero argentino, el marcador hubiera sido más abultado.

Pasando la primera mitad del partido, el América se hizo presente gracias a un gol de Brian Rodríguez, futbolista que partido tras partido luce más completo y como referente de los Millonetas.

Antes de que terminara el primer tiempo, de nueva cuenta Brian Rodríguez se hizo presente en la pizarra, pero en esta ocasión desde la vía de los 11 pasos.

¡Señorón COBRO y DOBLETE para Brian! 🕺⚡️ pic.twitter.com/q4VQPIwZ7V — Club América (@ClubAmerica) March 30, 2025

La primera mitad terminó muy calientita, pues los jugadores de los Tigres le reclamaron con todo al árbitro por marcar penalti a favor del América y los de Coapa también les gritaron, pero no pasó más que puros empujones.

Para la parte complementaria y cuando todos imaginaban que los Tigres saldrían con más peligrosidad al ataque y precavidos en la zona bajó, pasó todo lo contrario, pues los felinos no lograron encontrarse en la cancha.

Los dirigidos por Guido Pizarro lucían tensos y nerviosos, por lo que no había un buen entendimiento en el terreno de juego y fue el América que seguía apoderándose de la pelota.

¡Lo que filtró Fidalgo y el GOLAZO de Brian! 😤👌🔥



El primero del partido es a favor del América 🦅🔝 pic.twitter.com/p0zkCZWhAz — Club América (@ClubAmerica) March 30, 2025

Víctor Dávila fue el encargado de ponerle cifras definitivas al partido, pese a que minutos más tarde Diego Valdés también se hizo presente en el marcador, pero el silbante central marcó falta por parte de Kevin Álvarez y no contó la anotación.

Con este partido, el América llegó a 30 puntos es líder general del Clausura 2025, por lo que está prácticamente calificado a la Liguilla y con Toluca y León detrás de ellos.

El próximo partido del América es ante el Cruz Azul a media semana en duelo correspondiente a a las cuartos de final de la Concachampions y en la Liga MX chocarán ante el Pachuca.