Javier Aguirre revela fichaje súper bomba que el América prepara para el verano; viene de Europa

El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, se le adelantó al Club América y ventiló un refuerzo que está cocinando para el verano del 2025, pues en una entrevista con Julio Maldonado, conocido como “Mundo Maldini”, dio diversos detalles del balompié nacional y aunque no lo dijo en pleno programa el entrevistador confesó a TUDN que se lo comentó fuera de cámaras.

Sin revelar el nombre del jugador, Javier Aguirre reconocería que el fichaje que prepara el América llegaría de Europa, precisamente de LaLiga de España y está a la altura de Sergio Ramos, actual futbolista del Monterrey.

“Me consta que Tigres puede fichar a un jugador de LaLiga española importante, América también, Javier Aguirre me lo dijo antes de la entrevista, pero no me supo decir qué jugador, creo que América va a fichar a un jugador importante de la liga española, poco a poco se seguirá más”, dijo el periodista.

Maldini sabe que la Liga MX no se ve tan fácil

Maldini fue sincero y reconoció que si el América logra un fichaje importante de España quiere decir que hizo una inmensa labor, pues el futbol mexicano se ve muy poco en tierras ibéricas y mucho menos en el resto de Europa.

“Con la llegada de varios jugadores a Monterrey, Oliver Torres, Sergio Ramos o Sergio Canales, se puede introducir un poco más en España. La realidad es que el futbol mexicano, se ve poco en España, hay que ser muy especialista, es accesible, pero se ve muy poquito, fuera de España menos, hay desconocimiento, no se sigue demasiado en Europa”, aseguró.

Javier Aguirre reconoce la importancia de Raúl Jiménez

En la entrevista, Javier Aguirre también habló de Raúl Jiménez y el grandioso momento que vivo tanto en su club en la Premier League como en la Selección Mexicana y resaltó que encontró no solamente al delantero perfecto sino al jugador ideal para comandar al Tricolor de cara al Mundial del 2026.

“Raúl Jiménez y Cuauhtémoc Blanco son los dos mejores jugadores que yo he visto tirar penales, mexicanos… Hugo Sánchez no los tiraba mal, pero en el 86 lo condenó ese penal contra Paraguay, pero también metía muchos de penal“, añadió con Mundo Maldini.

Raúl Jiménez es el jugador más importante en los recientes partidos de la Selección Mexicana, atrás quedaron sus lesiones y ahora la afición azteca se ilusiona por el gran momento que vive y lo que ayudará al Tricolor en su tercer mundial de futbol.