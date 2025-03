Javier Aguirre se cansa de David Faitelson y lo en cara en vivo; ‘que me deje en paz el cabrón’ (VIDEO)

El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, fue contundente en una charla con David Faitelson, esto luego de ganar el título de la Concacaf Nations League, pues le pidió al periodista que lo dejara en paz.

El momento se dio en medio de una entrevista del Vasco con TUDN, en donde trabaja David Faitelson, quien es conocido por su estilo. Durante la charla, le preguntaron al entrenador que sigue para la Selección y para él, a lo que contestó que primero, que el periodista no lo moleste.

“Vamos a esperar dos cosas. La primera que no me quiten muchos jugadores del Mundial de Clubes y la segunda, que me deje en paz el pinche, el cabrón de Faitelson”, dijo el Vasco Aguirre, quien lo mencionó entre risas.

David Faitelson, preocupado por el desempeño de la Selección Mexicana

Además de esta interacción con David Faitelson, el entrenador del Tricolor aseguró que el desempeño de su equipo durante el torneo de la Concacaf no fue el mejor, pues tuvieron momentos en donde jugaron mal, aunque al final se llevaron el trofeo a casa.

Para Javier Aguirre, la Selección Mexicana no fue regular durante la Liga de Naciones de la Concacaf, destacando que en la final ante Panamá les afectó encontrarse con el gol tempranero, pues los Canaleros tuvieron la iniciativa en el compromiso.

“Me preocupa que no fuimos regulares. Hicimos el gol y luego jugamos mal, dimos la iniciativa a Panamá. El gol nos afectó lejos de beneficiarnos. Es difícil mantener el ritmo intenso, el rival también juega, pero con eso es con lo que me voy más ocupado, en mantener una forma de juego”, indicó.

Luego de ganar la Nations League, torneo que era una cuenta pendiente para la Selección Mexicana, el cuadro azteca se prepara para enfrentar la Copa Oro 2025, el último torneo oficial que tienen de cara a la Copa del Mundo 2026.

Para la Golden Cup, el Vasco espera contar con varios elementos y que los clubes mexicanos que participan en el Mundial de Clubes no le quiten muchos elementos, ya que las fechas de competencia se empalman.

“Esperaría tener en la Copa Oro al 70 u 80 por ciento del plantel para el Mundial, pero creo que no será posible porque algunos jugadores estarán jugando el Mundial de Clubes”, dijo.

