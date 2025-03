Javier Aguirre lanza fuerte mensaje para los detractores tras ganar la Concacaf Nations League

La Selección Mexicana ganó por primera vez en la historia la Concacaf Nations League, esto luego de vencer en la final 2-1 a Panamá, con doblete de Raúl Alonso Jiménez, y tras el compromiso, el estratega Javier Aguirre habló ante los medios.

El Vasco dijo que México no solo ganó por meterle ganas y empuje a los partidos, pues aunque no tienen un futbol tan vistoso, sus pupilos hicieron bien las cosas.

¡Las palabras después del triunfo! 🎙️



Nuestro DT está contento por la afición tras el nuevo título; además, los jugadores saben que hay que mantener la calma. 😤



No te pierdas las #VocesTricolor presentadas por @ScribeMexico.



— Selección Nacional (@miseleccionmx) March 24, 2025

“Habría que matizar qué es un futbol vistoso. Siempre se puede jugar mejor. Vistoso no sé si es ganar 4-0, pero eso no es fácil hoy en día, Panamá ofreció resistencia, es un equipo sólido. Es un eterno debate, no jugamos bien, nos falta, pero ahí no quiero llegar”, comentó.

Javier Aguirre aceptó que por momentos la Selección Mexicana no tuvo buenos momentos en el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, sin embargo, hay cosas rescatables.

“Este torneo hubo lapsos que jugamos mal y sería injusto decir que solo jugamos con huevos y por ganas, sería faltarle el respeto a los jugadores porque se hicieron muchas cosas bien. Creo que hubo cosas rescatables, sería injusto decir que solo se ganó con entusiasmo y con pantalones”, apuntó.

Sobre los dos goles de Raúl Jiménez, quien fue el hombre más valioso de la Selección Mexicana, el entrenador del Tricolor dijo que recuerda la lesión que vivió el ariete en el futbol inglés, y que a día de hoy es más maduro.

“Recuerdo la lesión, fue muy doloroso. Es un baluarte mexicano en una liga muy dura y muy fuerte. Hoy se le ve maduro, relajado, pone pundonor, no escatima esfuerzo. Estoy contento por él. Sé que hizo un gran torneo y se merece lo que le viene”, concluyó.

¡Somos CAMPEONES de la Liga de Naciones de #Concacaf! 🏆🇲🇽



¡Juntos, lo dimos #PorMéxicoTodo!



— Selección Nacional (@miseleccionmx) March 24, 2025

Por su parte, Jiménez indicó que al mando de Javier Aguirre la mentalidad ha cambiado y que quieren prepararse de la mejor manera para representar de manera digna rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

“Bueno, es simplemente esa mentalidad de todos nosotros, los jugadores del Vasco, de todos los que conforman a la selección... esa mentalidad de querer hacer un papel digno en casa, de trascender en casa, en un mundial... falta todavía un año y poco, pero bueno, estamos con esa gran mentalidad de jugar bien los partidos, atacar cuando se debe atacar y defender a muerte cada pelota”, dijo.

