El día que Javier Aguirre perdió la cabeza y pateó a un jugador en un México vs Panamá (VIDEO)

La creciente rivalidad entre México y Panamá vive un nuevo capítulo este domingo 23 de marzo, cuando los dirigidos por Javier Aguirre enfrenten a los centroamericanos en la gran final de la Concacaf Nations League.

Los partidos entre ambas selecciones en los últimos tiempos han estado rodeados de pasión y polémica, y uno de esos episodios fue protagonizado precisamente por el ‘Vasco’, quien durante un cotejo e entre mexicanos y panameños pateó a un jugador de los canaleros.

Aquel penoso suceso se dio el 9 de julio del 2009 durante el enfrentamiento entre México y Panamá en la fase de grupos de la Copa Oro de aquel año. El ‘Vasco’ vivía su segunda etapa en el banquillo nacional.

TE RECOMENDAMOS: Selección Mexicana Álvaro Fidalgo rechaza a la Selección Mexicana por una sorpresiva razón

¡Momentos sublimes de la CONCACAF! 😅



Javier Aguirre y Ricardo Phillips protagonizaron uno de los momentos más TENSOS entre México y Panamá.



Ahora, se volverán a enfrentar en la final de la #NationsLeague 🇲🇽🆚🇵🇦#LaNuestra pic.twitter.com/jCeNZ4O7U5 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 23, 2025

Corría el minuto 79 del partido efectuado en Houston. El panameño Ricardo Phillips disputaba un balón por la banda cuando Javier Aguirre levantó el pie para soltarle una patada al centroamericano, quien reaccionó dándole un empujón al ‘Vasco’.

Integrantes del cuerpo técnico de México, entre los que se encontraban Manuel Vidrio y Mario Carrillo, y jugadores del Tricolor, se lanzaron contra Ricardo Phillips.

El ahora exárbitro salvadoreño Joel Aguilar expulsó a Javier Aguirre por su agresión contra el futbolista de Panamá. Aquel duelo terminó con empate 1-1. Miguel Sabah (10’) había adelantado a la Selección Mexicana, pero Blas Pérez (29’) rescató la igualada para los canaleros.

¿Por qué pateó Javier Aguirre a Ricardo Phillips?

En el 2020, poco más de una década de aquel incidente, Javier Aguirre fue cuestionado acerca del motivo por el cual pateó al panameño Ricardo Phillips.

El ‘Vasco’ indicó que lo hizo porque consideró que el árbitro Joel Aguilar fue muy permisivo con el juego rudo de los centroamericanos, y recordó que los seleccionados tricolores no mostraron cáracter.

“Los regañé, porque tuve que dar una patada que ellos no se atrevieron a dar en el campo. Puse el ejemplo, mal, pero se los puse. Tenía los ojos inyectados de sangre, nos estaban comiendo el terreno”, dijo al respecto Javier Aguirre.

¿Javier Aguirre le ofreció disculpas a Ricardo Phillips?

El exfutbolista panameño Ricardo Phillips aseguró que Javier Aguirre nunca se disculpó con él por aquella patada que el mexicano le propinó.

“No, inclusive nos vimos en el elevador y él estaba con uno de seguridad. Nos vimos, pero no, no se disculpó ni nada”, aseguró el ‘Patón’ en una entrevista con ESPN en el 2024.

Ricardo Phillips reprobó la conducta de Javier Aguirre en aquel México vs Panamá, pues consideró que lo rebasó la presión y actuó de manera inapropiada.

“Pienso que el director técnico en ese entonces no supo manejar la presión, porque él (Javier Aguirre) ha dicho que quería defender a sus jugadores, pero no era la forma porque no estaba jugando a patadas, no estaba jugando nada de eso, ni boxeo, estaba jugando al futbol”, remarcó Phillips.

EVG