Checo Pérez ilusiona con su regreso a la F1 y revela los puntos claves para tomar una decisión

Es la semana del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, pero el piloto mexicano Checo Pérez es quien acapara las miradas, pues aseguró que ha estado hablando con “algunos” equipos del Gran Circo para un posible regreso en 2026, esto luego que salió de las filas de Red Bull.

En charla con F1.com, el volante tapatío dijo que desde su partida de Red Bull varias escuderías se le han acercado y que hay “proyectos muy interesantes”, sin embargo, por el momento con la temporada 2025 iniciada no es momento de adelantar nada.

“Hay varios proyectos muy interesantes por ahí. Varios equipos se han puesto en contacto conmigo desde Abu Dabi. Ahora mismo, la temporada ya ha comenzado, así que se abrirán algunas posibilidades en los próximos meses”, indicó.

Pérez Mendoza, quien corrió en la Fórmula 1 durante 14 años, emociona a sus aficionados con un posible retorno a la máxima categoría del deporte motor, pero explica que para eso debe encontrar un proyecto en donde valoren lo que ha conseguido dentro del deporte.

“Si encuentro un proyecto que me motive plenamente a volver, donde el equipo crea en mí y donde valoren mi trayectoria, mi experiencia y todo lo que puedo aportar a un equipo, sería muy atractivo considerarlo”, dijo.

Fue en diciembre de 2024 cuando se dio a conocer que Red Bull y Checo Pérez no seguirían juntos, esto a pesar que el mexicano tenía un contrato hasta 2026 dentro del equipo austriaco, aunque las negociaciones para su salida se dieron “ muy tarde en la temporada”.

Checo Pérez dice qué necesita para regresar a la F1

El conductor de automovilismo nacido en Guadalajara indica que no estaba en sus planes dejar Red Bull: “Realmente no me lo esperaba. Solo se aclaró cuando estuvimos en Catar y empezamos a hablar y negociar mi salida del equipo. Todo sucedió muy rápido”.

Checo Pérez, quien también pilotó para Sauber, McLaren y Force India/Racing Point, dijo que se dará al menos seis meses para pensar si quiere volver a correr en la Fórmula 1 o no, sumado a que reiteró que mantiene conversaciones con varias personas.

“Estamos hablando con varias personas. Una vez que conozca todas mis opciones, tomaré una decisión. Lo que tengo muy claro es que solo volveré si el proyecto tiene sentido y es algo que puedo disfrutar”, asevera.

Una de las cosas que está haciendo Checo Pérez durante su tiempo fuera de la F1 es pasar tiempo con su familia, con su esposa y sus hijos, algo que valora, pues el estar fuera de las pistas le hace ver las cosas desde una perspectiva diferente.

“Ya llevo mucho tiempo en la F1, casi todo. Una vez que das un paso atrás, te das cuenta de cuánto hay que renunciar en la vida para estar en este deporte. Así que, para estar completamente comprometido con la F1, necesito motivación”, dijo.

aar