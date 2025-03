F1: Las diferencias entre Checo Pérez y Liam Lawson; Hamilton y el resto prefieren al mexicano (VIDEO)

La adaptación de Liam Lawson a la Fórmula 1 como piloto titular de Red Bull no ha sido la mejor, pues además de malos resultados en la pista, fuera de ella tampoco le va bien, pues se le ha visto ser ignorado y despreciado por grandes estrellas, caso contrario al de Checo Pérez.

El mexicano Sergio Pérez tuvo sus encontronazos con algunos competidores, como Esteban Ocon, pero en general es un piloto apreciado, como lo han recordado usuarios en redes sociales, que comparten videos de la buena relación del tapatío con el resto de la parrilla.

En redes hay videos y fotos que marcan la diferencia entre las actitudes de Checo y Lawson, uno de ellos señala la manera de relacionarse a ambos con Lewis Hamilton, quien sí saluda a Pérez y no a Liam.

Lewis Hamilton ignora a Liam Lawson

En su momento, Liam Lawson comentó: “Seguiré los consejos de todos los que pueda y mi objetivo no es salir y enemistarme con nadie, ese no es el objetivo obviamente, pero al mismo tiempo no estoy aquí para hacer amigos, estoy aquí para ganar".

El joven volante neozelandés declaró que no estaba en la F1 para ser amigos, lo que puede haber generado que en el inicio de la Temporada 2025 se le haya visto relegado y lejano a los pilotos, como lo muestra el video con Hamilton.

El siete veces campeón del mundo de F1 y ahora volante de Ferrari, saluda a Oscar Piastri en una rueda de prensa, pero salta deliberadamente a Liam Lawson, quien estaba sentado a un laso de Hamilton.

La campaña 2025 comenzó con Liam Lawson como uno de los dos pilotos de Red Bull Racing en la F1, al lado del cuatro veces monarca Max Verstappen. Lawson recibió mucho apoyo e impulso del entorno de Red Bull, en especial de Christian Horner y Helmut Marko.

En la cita más reciente, el Gran Premio de China de F1, Lawson terminó fuera en la Q1 de la clasificación, saldrá último y luce muy complicado que pueda sumar unidades para el campeonato de pilotos y de constructores.

En las tres sesiones de clasificación de la F1, Liam Lawson ha dejado bastante que desear, pues fue 18 en Australia, 20 en el sprint de China y 20 para el GP de China.

