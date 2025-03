El segundo asiento de Cadillac ya estaría apartado para Checo Pérez y así lo revelaron

Los rumores que colocan a Checo Pérez en uno de los dos asientos de Cadillac, la nueva escudería de Fórmula 1, cada vez son más fuertes y claros, pues ahora el asesor del equipo estadounidense Mario Andretti aseguró que quieren un piloto experimentado y que muchos ya saben hacia dónde va la elección.

Sin revelar que es precisamente Checo Pérez el volante que se pondría el uniforme de Cadillac, el nombre del mexicano no deja de sonar y los especialistas en Fórmula 1 aseguran que el tapatío esperará unos meses para anunciar su regreso al Gran Circo.

Durante la semana pasada, Sergio Pérez resaltó que se va a dar seis meses sabáticos y que por media temporada de F1 podría anunciar su futuro, ya que hay varias opciones, pero necesita estudiarlas bien y saber qué es lo que le conviene.

“El segundo asiento será definitivamente de un conductor experimentado que pueda estar disponible. Y todos sabemos que la selección a ese respecto es bastante clara”, dijo el expiloto.

Mario Andretti insiste en busca de un piloto experimentado

Mario Andretti respaldó en cada pregunta con ESPN Racing que la experiencia es la principal cualidad que buscan para hacerse de un piloto en su primer año en la Fórmula 1 y que sí hay alrededor de tres opciones para elegir, pero que en este momento tienen su idea muy clara.

“Miras ahí afuera quién está disponible y es fácil. Puedes ver quién tiene más experiencia. Seguro que quieres experiencia. Estamos pensando mucho y yo no tengo la última palabra, pero tendré cierta influencia. De nuevo, yo, no soy el jefe total, así que no tomo la decisión final”, resaltó.

Checo Pérez en estos momentos está descansan en México con su familia y viendo el escándalo que vive Red Bull en la F1, pues solamente pasaron dos carrera y Liam Lawson, quien llego a la escudería de la bebida energética como su sustituto y próximo Max Verstappen, ya fue removido de su asiento y regresó al equipo inferior.

Durante los últimos días se hizo oficial el cambio de Lawson a Racing Bull y Yuki Tsunoda a Red Bull, volante japonés que desde 2021 estaba pidiendo una oportunidad para correr con el máximo equipo.