Jorge Rodríguez Ledesma, el mexicano que representa a España; “me tratan como en casa”

El Mundial de Clavados celebrado en Guadalajara esta dejando grandes sorpresas y una de ellas es Jorge Rodríguez Ledesma, un mexicano que representa a España, pero que es muy feliz entrenando en Jalisco y reconoce que se siente en casa pues hasta la fecha sigue viviendo en su país y que no lo dejará de hacer.

“Mi entrenador y Germán Sánchez me dijeron que tomara la oportunidad y fue por eso que lo decidí, lo que me enseñaron aquí fue que siempre hay que luchar por los sueño y así lo hice. Se siente muy bien estar en casa y escuchar a toda la gente apoyando. Me dio mucho gusto que aunque no estoy representando al país me siguen tratando de la mejor manera”, añadió.

Al ser cuestionado de por qué decidió representar a España y no luchar por un lugar para defender los colores tricolor, aseguró que no tiene nada que ver con la falta de apoyo, pues fue una decisión que tomó en conjunto.

“Yo tengo nacionalidad española desde que nací y nunca había competido por México a nivel internacional y a la hora de cambiarme fue como si no hubiera competido nunca y eso me ayudó. Yo soy de Jalisco, nací en Guadalajara y llevo toda mi vida entrenando aquí y hasta la fecha y lo seguiré haciendo. No tiene nada que ver con la falta de apoyos, fue decisión en conjunto y sabía que me convenía”, añadió al término de su competencia en los preliminares de la plataforma de 10 metros.

Jorge Ledesma, cerca de ir a París 2024

Jorge Rodríguez Ledesma estuvo muy cerca de ir a los Juegos Olímpicos de París 2024 y representar a España, pero se quedó a pocas posiciones y eso se lo impidió, pero ahora tiene su mente clavada en ir a Los Ángeles 2028.

“Fui a competir a Madrid para entrar al equipo y ese fue el clasificatorio para el preolímpico en Doha y fue casi mi primera competencia internacional y me quedé a pocos lugares de clasificar a Juegos Olímpicos”, añadió.

Por otra parte, resaltó que está aprovechando mucho el seguir entrenando en México y aprender de una de las mejores escuelas en los clavados y más a lado de Iván Bautista, su coacheo.

“El beneficio es que ya los conozco (a los mexicanos), sé cómo son y cómo tiran entonces esa es una parte importante. Me ayudan a subir mis grados de dificultad. Siempre quise representar a México, pero fue una oportunidad que se me presentó y decidí tomarla”.

Por último, está muy contento por competir a lado de sus compatriotas mexicanos y en especial con Kenny Zamudio, quien es su gran amigo y han trabajado juntos desde niños.

“Me da felicidad verlo (a Kenny Zamudio), el representando a México y yo a España, pero me da mucho gusto verlo y saber que estamos juntos aunque sea de rivales”, concluyó Ledesma.