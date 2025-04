Uno de mis sueños es ganar en mi país: Abraham Ancer

El LIV Golf es un torneo que revoluciona la forma de jugar y ver el deporte, dentro de este certamen se encuentra Abraham Ancer, mexicano perteneciente al equipo Fireballs GC, quien habló sobre su sueño de conseguir un trofeo.

“Inconscientemente, a lo mejor sí me puedo poner personalmente un poquito más de presión, simplemente por las ganas de querer jugar bien. Obviamente, uno de mis sueños es ganar un torneo grande en México, siento que, obviamente, me brindaría muchísima felicidad. Pero también compartirlo con familia y amigos y todos ustedes sería increíble”.

Este certamen, además, de ser una competencia individual, también se juega por equipos. Cada temporada, 54 golfistas de 13 equipos diferentes disputan 14 eventos, cada uno de tres días, entre febrero y agosto. Este torneo inaugurado en 2022 visita nueve países.

Gracias a este nuevo modo de juego, Ancer habló sobre la gran ventaja que hay al tener un equipo en un deporte como el golf que puede llegar a ser solitario en los momentos difíciles.

“La verdad es que me ha gustado muchísimo el poder compartir y tener un equipo. Todas las semanas me ha gustado muchísimo más de lo que pensaba que me iba a gustar. El tener ahí a lo mejor unas rachas que son difíciles, que no juegas bien, el golf puede ser bastante solitario y el tener ahí tres compañeros y un capitán, el cual tiene muchísima experiencia en este deporte, siento que me ha ayudado muchísimo”, remarcó.

97 años de existencia tiene el Club de Golf Chapultepec

De igual manera, el calendario que maneja el LIV Golf es un punto a favor para Abraham Ancer, quien habló sobre la comodidad que le da el torneo para mejorar durante sus ratos libres y el tiempo que tiene entre una temporada y otra para dedicárselo a su familia.

“En el tiempo libre que tenemos ahora, a fin de año, pues lo utilizo también para prepararme y hacer cambios para mejorar. Entonces, siento que mi estrategia es siempre tener el golf lo más afilado posible. Obviamente, tengo otras cosas que me gustan muchísimo fuera del golf, y tengo un poquito más de tiempo para darles el tiempo. Aunque también sentía que antes no tenía mi vida personal porque estaba todo el tiempo en el golf. Ahora me acabo de casar y estoy formando una familia”, concluyó.