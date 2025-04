VIDEO: ¿Chivas o Cruz Azul? ‘Chiquete’ Orozco y su respuesta que causó enojó en redes sociales

Jesús ‘Chiquete’ Orozco llegó al Cruz Azul de cara al Clausura 2025 procedente del Club Deportivo Guadalajara, equipo en el que debutó en el futbol mexicano profesional y que salió del mismo por no ayudarle a cumplir su sueño europeo.

El defensa mexicano asistió a una entrevista con el exarquero Yosgart Gutiérrez, quien lo puso en aprietos al pedirle que eligiera a uno de los dos equipos en los que ha residido, Cruz Azul o Chivas.

Orozco se mostró nervioso y comentó “No, no me mates, por qué me ponen esa, no pues, es que, que te puedo decir, Cruz Azul obviamente”, reveló el seleccionado nacional.

Chivas truncó la salida de Jesús Orozco a Europa

Tras sus buenas actuaciones con el Guadalajara, el Royal Sporting Club Anderlecht, equipo donde reside César “El Chini” Huerta, buscó a la directiva rojiblanca para hacerse de los servicios de Jesús ‘Chiquete’ Orozco antes de que fichará con el Cruz Azul.

El mexicano salió a comentar la verdadera razón por la cuál no pudo irse al futbol de Bélgica, problema donde el Club Deportivo Guadalajara tuvo toda la culpa.

“Ya estaba casi cerrada (la llegada al Anderlecht), pero Chivas no me dejó; ellos querían que pagaran la cláusula de un solo golpe”, reveló el defensa de la Máquina.

🚨🚨 BAJAS DE CHIVAS 🚨🚨



🐐🔜🇧🇪



RSG Anderlecht es el equipo interesado en Jesús Orozco Chiquete, el equipo Belga ofreció 6 millones de euros por el canterano rojiblanco.



Info en colaboración con @archivochivas pic.twitter.com/aUsge3JVQq — War (@_WaRivers) June 30, 2024

¿Cuándo juega el Cruz Azul?

El Cruz Azul acaba de realizar una hazaña al eliminar de la Concacaf Champions Cups al América y después de 12 años la Máquina logró vencer a las Águilas en una eliminatoria.

El siguiente reto será el próximo sábado 12 de abril cuando visiten en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes de nueva cuenta al conjunto azulcrema, compromiso correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2025.

El silbatazo inicial sonará en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México, y así terminará una trilogía que inicio el 1 de abril con el partido de ida de la Concachampions.