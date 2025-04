VIDEO: Antonio ‘Turco’ Mohamed manda fuerte mensaje a la Liga MX y la compara con la MLS

Toluca empató 2-2 con Cruz Azul en la última jornada del Clausura 2025 y los Diablos Rojos terminaron en el primer lugar del certamen, a pesar de eso, en conferencia de prensa, Antonio Mohamed criticó el formato de la Liga MX.

Desde hace unos años, el futbol mexicano ha tenido dos diferentes maneras de disputar la fase final de la competición, la primera fue el repechaje y la segunda es el play-in, el cual se juega actualmente.

El ‘Turco’ Mohamed comparó a la Liga MX con la MLS y comentó que solo deberían de avanzar de seis a ocho equipos a la liguilla del balompié mexicano.

“Cada día nos parecemos más al lado del norte, no hay descenso, no hay nada, todo muy parecido. Yo pienso otra cosa, tienen que clasificar seis u ocho equipos, pero no diez equipos y esperar quince días. Realmente, el equipo que juega el play-in viene con más ritmo... nosotros tenemos que esperar dieciocho días para volver a jugar, no es serio.”, puntualizó el estratega del Toluca.

"A veces toca a favor, otras en contra el arbitraje. Hay que aceptarlo [...] Creo que no deben clasificar 10 equipos y tener que esperar 18 días... No es serio"



Toluca ya espera rival para la liguilla

Toluca terminó la fase regular en el primer puesto de la Liga MX con 37 unidades, producto de 11 victorias, cuatro empates y dos derrotas y afrontarán la liguilla del futbol mexicano como el mejor equipo del certamen.

Los Diablos Rojos ya se instalan en la fiesta grande del balompié azteca y como fueron el primer puesto en la tabla general tendrán que esperar a que termine el play-in para conocer a su rival.

Los probables equipos que podría enfrentar el club del Estado de México son: Juárez y Pumas, instituciones que culminaron en la novena y décima posición, respectivamente.

⏱ 96’ | 👹 2-2 🚂



Cerramos la fase regular con 37 puntos y 1er lugar de la tabla general. @calientesports pic.twitter.com/jMIJeP3NNf — Toluca FC (@TolucaFC) April 20, 2025

Estos son los equipos clasificados AL MOMENTO a la liguilla del futbol mexicano

A falta de algunos partidos en la última jornada del Clausura 2025, hay equipos quq ya aseguraron su lugar para avanzar directo a la liguilla del futbol mexicano, incluyendo al Toluca.

De momento, el América, Cruz Azul y Tigres son los equipos que aseguran su lugar en la fiesta grande del balompié mexicano y tendrán un descanso antes de su inicio.

Instituciones como: Necaxa, León y Pachuca deben de esperar algunos resultados y los últimos dos tienen que ganar su respectivo partido para meterse entre los primeros seis lugares.

