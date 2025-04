Chivas corre a Gerardo Espinoza y Amaury Vergara va por otro bomba para el banquillo (VIDEO)

Después de que se diera a conocer que Gerardo Espinoza no es más entrenador de las Chivas tras el terrible cierre que tuvieron y no poder entrar ni siquiera al repechaje, Amaury Vergara dueño del Rebaño ya tendría al sustituto y se trata de Nacho Ambriz, un viejo conocido de la institución, pero que como timonel no tiene muy buenos recuerdos.

En conferencia de prensa el nuevo director deportivo Javier Mier, manifestó que Gerardo Espinoza no se mantendría en el club, pero le agradece por tomar a la institución en un momento complicado, tras la salida de Oscar García.

“Gerardo Espinoza no continúa en la institución. Le agradecemos como persona ejemplar, como entrenador un mexicano capaz y le deseo que el día de mañana tenga una revancha.” dijo.

🔴 EN VIVO: 🎙️ 🎥 Conferencia de Prensa de Javier Mier https://t.co/rbqR4Ong3W — CHIVAS (@Chivas) April 21, 2025

Hay que recordar que Gerardo Espinoza llegó al Guadalajara a la mitad del campeonato cuando el español Oscar García decidió renunciar a las Chivas y posteriormente querer regresar para que le dieran su finiquito, pero Vergara no soportó más y decidió que se fuera.

El primer reto de Espinoza al frente de las Chivas era encarar el Clásico Nacional contra el América y aunque en los dos primeros partidos los resultados estaban saliendo a su favor, para el partido de vuelta de la Concachampions los de Coapa salieron y arrasaron con el Rebaño para eliminarlos.

Posteriormente necesitaba tener un buen cierre para poderse meter mínimo al Play-in, pero ni eso lograron y hasta último partido dependiendo de ellos no concretaron un triunfo ante el Atlas en el Clásico Tapatío y pese a la derrota de Pumas ante Tigres, el Guadalajara quedó eliminado.