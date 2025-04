Christian Martinoli confiesa la razón por la que no dio el pésame tras la muerte de André Marín (VIDEO)

Christian Martinoli explicó por qué no dio sus condolencias tras la muerte de André Marín.

Siete meses después de la muerte de André Marín por fin habló Christian Martinoli, quien reveló el motivo por el cual en aquel momento no dio el pésame a los familiares y gente cercana de su excolega.

El reconocido narrador de TV Azteca trabajó durante muchos años en la televisora del Ajusco con André Marín, con quien tuvo diferencias irreconciliables, mismas que derivaron en un distanciamiento entre ambos. Por esa razón, el cronista dijo que no sintió la necesidad de dar sus condolencias.

“Yo de Marín hablé cuando estaba vivo. De André Marín no hablaré más, porque no tiene cómo defenderse si llego a decir algo negativo de él. Con él pasé muy buenos momentos, pasé otros muy malos momentos. Acabamos extremadamente peleados, por lo menos de mi parte hacia él, y a partir de ahí yo en muchas ocasiones dije lo que pensaba de lo que vivimos juntos y no sentí el porqué yo tenía que dar una condolencia”, comentó Christian Martinoli en el podcast “TuOtraPasionMX” de Esteban Macías.

El narrador de TV Azteca recalcó que mientras André Marín estaba vivo externó lo que pensaba de él, pero que ahora que una vez muerto su excolega no emitirá más opiniones de él.

“Yo lo que dije negativo de mi relación con él lo dije cuando estaba entre nosotros. Nunca me imaginé que fuera a fallecer tan joven y simplemente es eso. Me quedaré con el recuerdo del gran profesional que fue durante muchos años y de los buenos momentos que pasé con él, después lo otro pues ya está”, sentenció Christian Martinoli.

¿Cuánto tiempo trabajaron juntos Christian Martinoli y André Marín?

Christian Martinoli ingresó a TV Azteca en 1998, poco después del Mundial de futbol que aquel año se celebró en Francia.

En ese momento, André Marín tenía una década de pertenecer a la televisora del Ajusco, a la que se sumó en 1988, cuando todavía era Imevisión.

André Marín, uno de los reporteros de futbol más importantes de TV Azteca, formó parte de dicha televisora hasta el 2011. Posteriormente se unió a las filas de Fox Sports, donde estuvo hasta finales del 2023, cuando se incorporó a TUDN.

Fueron 13 años los que Christian Martinoli y André Marín trabajaron juntos, siendo recordados por gran parte de los aficionados en las narraciones de los clásicos jóvenes entre Cruz Azul y América, algunos Mundiales y partidos de la Selección Mexicana.

