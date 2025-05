F1: Liam Lawson choca a Fernando Alonso y el monoplaza del español termina destrozado en el sprint del GP de Miami (VIDEO)

El piloto Liam Lawson, de Racing Bull, chocó al español Fernando Alonso, de Aston Martin, quien terminó por impactarse en el muro de contención y con su carro destrozado, esto en la carrera sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1.

Se realizaba la vuelta 16 de 18 de la carrera corta en Florida, cuando Liam Lawson, expiloto de Red Bull, tocó con su auto la parte trasera del monoplaza de Alonso, quien se fue de lleno contra uno de los muros.

El accidente provocó que se presentara el Safety Car, pues se tenía que retirar el auto de Alonso de la pista, ya que quedó volteado y había pedazos de la parte frontal en el circuito, lo que era peligroso para el resto de los competidores.

Carlos Sainz sufre accidente y pierde una llanta

Otro español que no la pasó nada bien en el sprint del Gran Premio de Miami de F1 fue Carlos Sainz, quien sufrió un desperfecto en sus neumáticos y perdió la llanta trasera del lado izquierdo.

A pesar de que no tenía una de las llantas, el español se las arregló para llevar su monoplaza hasta los boxes, pero no pudo seguir con las acciones y terminó por no conseguir puntos.

¿Cómo funcionan las carreras sprint de la F1?

El Gran Premio de Miami es la segunda de seis paradas de la F1 este año que tienen una carrera sprint, en donde el formato es una carrera corta en la cual se reparten puntos a los primeros ocho volantes. El primer puesto suma ocho unidades, el segundo lugar siete puntos y así consecutivamente.

Repartición de puntos de la carrera sprint de F1

1º lugar – 8 puntos

2º lugar – 7 puntos

3º lugar – 6 puntos

4º lugar – 5 puntos

5º lugar – 4 puntos

6º lugar – 3 puntos

7º lugar – 2 puntos

8º lugar – 1 punto

Antes de Miami el sprint fue en China y después de Florida este formato se repetirá en Bélgica, Austin, Sao Paulo y Qatar. La intención de la F1 es que se tengan más emociones en una carrera más corta y con menos vueltas.

aar