Influencer argentino prefiere no existir antes que ser mexicano y ver futbol (VIDEO)

Una vez más un argentino despreció al futbol mexicano, pues aseguró que antes prefiere sufrir un mal mayor que ser seguidor de un club de la Liga MX y tener que ver los partidos del campeonato.

David Quint, mejor conocido como Davoo Xeneize o simplemente Davoo, es un famoso creador de contenido y aficionado del Club Atlético Boca Juniors, quien realizó un polémico comentario al asegurar que prefiere el “su1c1d1o” a ser mexicano y tener que ver el futbol de la Liga MX.

Todo sucedió en uno de los streams del youtuber con el periodista argentino Gastón Edul, quien cubre a la Selección Argentina, y quien le preguntó a Davoo: “Esta pregunta es difícil ¿Si fueses mexicano de qué equipo serías?”. La respuesta de Davoo Xeneize fue corta y clara: “Su1c1do”.

La contestación del famoso creador de contenido sorprendió al reportero, quien guardó silenció. El hincha de Boca, eliminado de la primera ronda de la Copa Libertadores por Alianza Lima, agregó: “No miraría futbol si fuese mexicano”.

En el clip que recorre las redes sociales no queda claro si esto es una broma o un comentario en serio del creador de contenido, quien se dedica a hablar de futbol, en especial de Boca, la más grande pasión de su vida.

No es la primera vez que un argentino habla mal del futbol mexicano, pues el periodista Flavio Azzaro se hizo conocido en México cuando, durante un emisión del programa “Futbol al Horno”, calificó como “una mie...da, una caga...a” al futbol de la Liga MX.

Argentinos criticando el futbol mexicano

En cada oportunidad que tiene este comunicador, la aprovecha para atacar al balompié tricolor, casi cualquier pretexto es bueno. Azzaro y Davo son amigos, incluso han tenido programas en vivo juntos, contando anécdotas.

“Yo no menosprecio el futbol mexicano, yo digo que es una mierda, yo digo que es una cagada el futbol mexicano. No es la verdad, es lo que pienso yo, una cagada total. Ninguno de todos los que estamos acá vio en toda su vida un partido entero, los 90 minutos del futbol mexicano”, fueron sus declaraciones en aquel entonces.

Flavio Azzaro y Davo no son los únicos que hacen comentarios despectivos sobre el futbol mexicano, pues el comunicador Alejandro Fantino aseguró que los aficionados aztecas son acomplejados.

“Los mexicanos tienen complejo de inferioridad con nosotros. Los mexicanos quieren ser nosotros y no pueden. Lo voy a decir con extrema soberbia así me caguen a trompadas cuando vaya a México. No les da, no pueden, no llegan. Sueñan con jugar al fútbol como nosotros. Quieren llegar a ser la Selección Argentina y no pueden, así se pinten la camiseta celeste y blanco, dejen el verde, no van a poder. Porque somos Argentina, tenemos una confusión, se comunican un montón de cuestiones. Jugamos así porque tenemos raíces europeas”, dijo en su programa.

