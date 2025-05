¡OFICIAL! La NFL presenta el calendario completo para la Temporada 2025

La Temporada 2025 de la National Football League está a poco menos de cuatro meses de iniciar y para el Kick Off los Philadelphia Eagles se enfrentarán ante los Dallas Cowboys, equipos que serán los encargados de inaugurar una nueva campaña del mejor futbol americano del mundo.

Este miércoles 14 de mayo la NFL dio a conocer el calendario completo de la campaña que iniciará el próximo jueves 4 de septiembre con el Thursday Night Football que tendrá un juego divisional entre los actuales campeones, Philadelphia, y el conjunto de Dallas.

El primer juego internacional también se llevará a cabo en la semana uno de la nueva campaña, los subcampeones del certamen, Kansas City Chiefs, serán los locales en Sao Paulo, Brasil, para iniciar la temporada ante Los Angeles Chargers.

every 2025 game right here 🏈 pic.twitter.com/1LMfsRP6mo — NFL (@NFL) May 15, 2025

Por otra parte, el primer Sunday Night Football de la Temporada 2025 de la NFL será un auténtico partidazo entre dos grandes equipos de la Conferencia Americana, entre los Buffalo Bills y los Baltimore Ravens.

Mientras que, para el Monday Night Football de la semana uno los Vikingos de Minnesota tendrán que viajar a Chicago para buscar su primera victoria de la temporada ante los Bears.

Otro partido que destaca en el calendario de la Temporada 2025 de la National Football League es el encuentro de navidad, en donde los Kansas City Chiefs recibirán a los Denver Broncos para afrontar un encuentro de alto calibre el 24 de diciembre.

Los Minnesota Vikings son el equipo más favorecido en cuestión de partidos internacionales, ya que primero lo harán como visitantes ante los Pittsburgh Steelers en Dublin para la semana cuatro y una fecha más tarde enfrentarán a los Browns de Cleveland en Londres.

Para culminar los juegos fuera de los Estados Unidos, los encuentros de Denver Broncos vs New York Jets y Los Angeles Chargers vs Jacksonville Jaguars se llevarán a cabo en Londres. El compromiso entre Atlanta Falcons vs Indianapolis Colts se jugará en Berlin, Alemania.

Mientras que, el primer encuentro de la NFL que se disputará en Madrid, España enfrentará a los Miami Dolphins que fungirán como locales ante un semifinalista de la temporada pasada, los Washington Commanders.

