LPGA Riviera Maya Open at Mayakoba: María Fassi se queda con sensaciones agridulces de su desempeño

Foto: Cortesía LPGA Riviera Maya Open at Mayakoba

María Fassi terminó en el lugar 56 en el LPGA Riviera Maya Open at Mayakoba.

Insatisfecha con su desempeño en la cuarta y última ronda del LPGA Riviera Maya Open at Mayakoba, la mexicana María Fassi terminó con sensaciones agridulces su participación en la competencia.

La hidalguense, única representante nacional que superó el corte tras ronda 2, finalizó en el sitio 56, junto con otras tres jugadoras, con tarjeta de 295 golpes, siete arriba del par.

“El resultado no fue el que estaba buscando, pero contenta porque las cosas que puedo controlar y las cosas que están en mí las hice de la mejor manera posible. Nunca bajé los brazos y contenta con tener todo el apoyo de la gente y saber que están orgullosos de mi trabajo”, resaltó María Fassi en conferencia de prensa.

▶️#VIDEO | Pese a no obtener el resultado deseado, María Fassi termina contenta su participación en el LPGA Riviera Maya Open at Mayakoba y se siente agradecida con el apoyo de la gente 🏌️⛳🇲🇽



📹 Enrique Villanueva / @LaRazon_mx pic.twitter.com/80ymvRH9sI — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 25, 2025

La jugadora de 27 años de edad dejó en claro que a pesar de que no logró la posición que deseaba, prefiere quedarse con lo positivo de vivir esta experiencia ante el público mexicano.

“Ha sido una semana con muchas cosas positivas, entonces tampoco quiero irme con el mal sabor de boca, solo porque hoy las cosas no se me dieron”, enfatizó.

María Fassi, con la mente puesta en el US Open

María Fassi, quien se ubica en el sitio 368 del Rolex Ranking, jugará su tercer evento de la temporada LPGA en el US Open la próxima semana, esperando tener una destacada actuación representando a México.

▶️#VIDEO | María Fassi firma autógrafos a niños y aficionados en el hoyo 9 de El Camaleón 🏌️⛳



📹 Enrique Villanueva / @LaRazon_mx pic.twitter.com/0PoMBmtwjH — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 25, 2025

“Ahora sigue en el US Open, para mí es un premio, es mucho trabajo para poder llegar ahí. Creo que golfísticamente estoy en un buen lugar, hay un par de cosas para afinar y para mejorar, y prepararnos para otra gran semana”, apuntó la jugadora hidalguense, quien logró su boleto al US Open Femenil a través de los clasificatorios regionales.

El US Open está programado para desarrollarse del 29 de mayo al 1 de junio en el Erin Hills Golf Course de Wisconsin, en el condado de Washington, donde la hidalguense tratará de obtener un mejor resultado que en el LPGA Riviera Maya Open at Mayakoba.

EVG