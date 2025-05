Isaac del Toro habla sobre su incidente con Richard Carapaz; “es decepcionante” (VIDEO)

El ciclista mexicano Isaac del Toro se quedó con el segundo lugar del Giro de Italia, pero lo que se está robando las miradas fue la pequeña rivalidad que vivió con el ecuatoriano Richard Carapaz, quien en un punto de la carrera se negó a ayudarle al bajacaliforniano a ganar.

El Torito llegó como líder a la penúltima etapa del Giro, pero se cuidó de más de Carapaz y descuidó a Simone Yates, quien terminó como el campeón. Después de la prueba, el nacido en Ensenada habló sobre lo que vivió en el día.

“Al final fue un poco lo que pensabamos, cuando el líder se pusoa tirar así para dinamitar la carrera había que estar atentos y cuando empezó a intentar, nos atacó en el momento justo. Simone lo hizo de una manera muy inteligente”, dijo.

“Al final traté, cuando el margen me afectaca, tratar de colaborar con Richard y me dijo que no, está bien, no quería perder el segundo tiempo, me dijo que on, es como es, es decepcionante correr así, pero no pasa nada, es parte de la vida”, indicó el mexicano.

aar