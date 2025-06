Carlos Vela pudo llegar a Pumas; la emotiva charla que tuvo con Efraín Juárez

Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México están por afrontar un nuevo campeonato, que será el primero completo al mando de Efraín Juárez, quien está buscando nuevos refuerzo para el club y uno de ellos era nada menos que Carlos Vela.

El entrenador del Club Universidad reveló que le habló directamente a Carlos Vela para convencerlo de llegar al equipo capitalino, pues le dijo que lo quería en los Pumas, contó Juárez en charla con Fox Sports.

¡CARLOS VELA EN PUMAS! 🤯



Efraín Juárez reveló en entrevista con Fox Sport.



Que lo buscó hace diez días previo a su retiro. pic.twitter.com/XZZlrdgkND — Locos Por La U (@locos_porlau) June 6, 2025

“Te vas a reír, hace algunos días se retiró, pero le hablé hace 10 días y le digo: ‘te voy a traer a Pumas, yo te voy a hacer jugar en México’, me contestó algo muy bonito y al final me dijo, ‘me voy a retirar’”, indicó Juárez.

El plan de Efraín Juárez era convencer a Vela de jugar en la Liga MX, sin embargo, la charla se dio en el momento en el que el futbolista ya había tomado la decisión de colgar los botines. A los 36 años de edad Carlos Vela anunció su adiós en las canchas.

Con la idea del retiro ya tomada, Carlitos Vela le dijo a Juárez que hubiera sido un placer que fuera su entrenador. “Después me escribió algo personal, ‘si hubieran pasado otras circunstancias me habría encantado que me dirigieras’”.

El Bombardero le dijo adiós al futbol con una carrera de 19 años, en la que dejó su huella en clubes como Arsenal, Los Angeles FC y en especial la Real Sociedad, y en la que además ganó 10 trofeos, incluyendo clubes y selección.

Efraín Juárez lamenta que Carlos Vela no haya podido llegar como refuerzo a los Pumas de cara a lo que será el Torneo Apertura 2025 y la Leagues Cup, sumado a que la escuadra auriazul clasificó a la siguiente edición de la Concachampions.

“No se pudo, pero a Carlos primero lo conozco como amigo, primero es un gran ser humano, hemos pasado muchas, buenas y malas fuera de la cancha y dentro de la cancha sí puedo decir que uno de los jugadores más talentosos en la historia de este país”, señaló.

Para Juárez el jugador surgido de la cantera de las Chivas es uno de los más talentosos en la historia del futbol, además que lo considera como un buen amigo y una mejor persona.

Los Pumas se encuentran en pretemporada para afrontar el arranque de la Liga MX, un certamen en donde la exigencia deberá ser al máximo, pues vienen de un semestre en donde el Cruz Azul se coronó campeón primero en CU que los propios felinos.

aar